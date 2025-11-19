Россия продлевает эксперимент с беспилотными грузовиками

До 2028 года

Правительство России продлило действие экспериментального правового режима, в рамках которого на дорогах общего пользования используются высокоавтоматизированные грузовики (ВАТС). Проект «Беспилотные логистические коридоры» будет действовать до 12 ноября 2028 года.

Обновлённые правила расширяют рамки эксперимента: теперь допускается работа ВАТС не только с водителем в кабине (первая категория), но и полностью беспилотных машин без водителя (вторая категория). Утверждены требования к безопасности таких транспортных средств и порядок их проверки аккредитованными испытательными лабораториями, которые будут выдавать сертификаты соответствия.

Проект, запущенный Минтрансом, уже два года функционирует на реальных грузовых маршрутах. Теперь география расширена ещё на три региона — Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Всего в эксперимент вовлечено 13 территорий, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Чувашию и ряд областей Центрального и Приволжского федеральных округов.

Параллельно готовится федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Внесение законопроекта в Правительство запланировано на I квартал 2026 года.