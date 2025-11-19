Войти
Industry Hunter

Россия продлевает эксперимент с беспилотными грузовиками

628
0
0
Высокоавтоматизированные грузовики (ВАТС)
Высокоавтоматизированные грузовики (ВАТС).
Источник изображения: Минтранс РФ

До 2028 года

Правительство России продлило действие экспериментального правового режима, в рамках которого на дорогах общего пользования используются высокоавтоматизированные грузовики (ВАТС). Проект «Беспилотные логистические коридоры» будет действовать до 12 ноября 2028 года.

Обновлённые правила расширяют рамки эксперимента: теперь допускается работа ВАТС не только с водителем в кабине (первая категория), но и полностью беспилотных машин без водителя (вторая категория). Утверждены требования к безопасности таких транспортных средств и порядок их проверки аккредитованными испытательными лабораториями, которые будут выдавать сертификаты соответствия.

Проект, запущенный Минтрансом, уже два года функционирует на реальных грузовых маршрутах. Теперь география расширена ещё на три региона — Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Всего в эксперимент вовлечено 13 территорий, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Чувашию и ряд областей Центрального и Приволжского федеральных округов.

Параллельно готовится федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Внесение законопроекта в Правительство запланировано на I квартал 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону