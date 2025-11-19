Войти
Газета.ru

Стало известно о секретном оружии НАТО для ВСУ, приводящем к слепоте

922
0
0
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: Reuters

Иванников: в Красноармейске нашли экспериментальное оружие НАТО для ВСУ

В промзонах Красноармейска (украинское название Покровск — прим. ред.) находятся крупные склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экспериментальным оружием западных стран. Об этом в интервью aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«В Покровске, в промзонах находятся крупные склады экспериментального оружия западных стран, которое главком ВСУ Александр Сырский не сумел оперативно вывести», — заявил он.

По словам Иванникова, сейчас решается вопрос о том, уничтожить оружие или смириться с тем, что оно достанется российской стороне, поскольку забрать его с территории уже не получится.

Эксперт отметил, что на складах украинской армии остаются образцы сверхвысокочастотных (СВЧ) пушек различного сверхвысокочастотного диапазона действия, которыми боевики ВСУ в виде эксперимента ослепляли солдат ВС России.

Специалист рассказал, что подобное оружие может вызвать не только слепоту, но и полностью разрушить когнитивные функции человека, а также лишить его слуха и в некоторых случаях оказать воздействие на психику при длительном воздействии. Он объяснил, что российские ученые заинтересованы в том, чтобы оружие попало к ним в руки, чтобы разобрать его «до винтика» и использовать полученные знания в своей научной деятельности.

Ранее стало известно, что Россия под Одессой могла уничтожить ценные грузы стран НАТО.

Анфиса Дубровская

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону