Президент Финляндии Трампу: пора жестко воздействовать на Путина (Politico, США)

Стубб: Европе рано или поздно придется начать переговоры с Россией

Однажды непременно наступит момент, когда Европе нужно будет вступить в переговоры с Россией, заявил Стубб в интервью Politico. Однако президент Финляндии наивно полагает, что для достижения перемирия необходимо надавить на Кремль, — и успешно подталкивает к этому Трампа.

Николас Винокур (Nicholas Vinocur)

Вашингтону следует усилить давление на президента России, учитывая его нежелание согласиться на прекращение огня на Украине, заявил Александр Стубб.

США должны продвигать новый раунд санкций, чтобы парализовать российскую промышленность и, наконец, заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, заявил финский лидер Александр Стубб в интервью POLITICO.

Стубб, который ранее воспользовался совместной игрой в гольф с президентом США Дональдом Трампом, чтобы подтолкнуть его к более жесткой линии в отношении российского лидера, сказал, что Вашингтону пора усилить экономическое давление на Москву.

Трамп "либо использует кнут, либо пряник", заявил североевропейский лидер. "Он попробовал пряник на Аляске и в телефонных разговорах с Путиным. А когда понял, что русские не собираются двигаться в правильном направлении и не заинтересованы в мире, он [Трамп] перешел к кнуту".

"Сейчас мы используем кнут, — сказал Стубб. — Следующим шагом должны быть санкции — принятие пакета санкций в Сенате [США]".

Он имел в виду законопроект о введении масштабных санкций против России, который пользуется широкой поддержкой обеих партий в Сенате, но был заблокирован в ожидании одобрения президентом. В воскресенье вечером Трамп заявил, что предложенный законопроект его "устраивает", что подтолкнуло Сенат к принятию решения в понедельник.

В прошлом месяце Трамп ввел новые санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла", что финский президент приветствовал.

Стубб сказал, что США поступают правильно, продвигая законопроект, учитывая нежелание Путина согласиться на прекращение огня. "Единственный человек, к которому Путин прислушивается, — это олигарх, — сказал финский лидер. — В этом смысле, если олигархи в России придут к выводу, что с экономической точки зрения это слишком сложно, то ситуация может начать меняться".

На вопрос, следует ли Европе пытаться напрямую взаимодействовать с Путиным, как предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Стубб ответил: "Когда наступит момент [для прямых переговоров], а он наступит в какой-то момент... это нужно будет скоординировать".

Пока что Стубб сказал, что он доволен тем, что Вашингтон играет ведущую роль. "Если мы можем внести свой вклад... если мы можем выступать посредниками, если мы можем вести переговоры с украинцами, с американцами, с европейцами, я думаю, что этого достаточно", — сказал он, добавив, что справедливый и прочный мир важнее, чем позирование европейских лидеров перед фотокамерами.

Перемирия "не предвидится"

Что касается перспектив перемирия на Украине, Стубб был пессимистичен, отметив, что он настаивал на установлении срока перемирия к Пасхе, перед встречей Трампа и Путина 15 августа на Аляске, а также перед предстоящим саммитом G20 22-23 ноября в Йоханнесбурге.

"Учитывая, что ничего из этого не сработало, и анализируя текущую ситуацию, после бесед с [президентом Украины Владимиром] Зеленским в пятницу, с моими американскими и европейскими друзьями в течение последних нескольких недель, я просто не вижу возможности [перемирия]", — добавил он.

По его словам, лучший способ приблизить перемирие — это сохранять давление на Россию и продолжать поддерживать Украину.

Визит Стубба в Брюссель состоялся в то время, когда ЕС пытается удержать Украину на плаву в финансовом плане после первого квартала 2026 года. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы, хранящиеся в Бельгии, но премьер-министр страны пока сопротивляется, ссылаясь на опасения по поводу ответных мер со стороны России.

Финский лидер, который ранее в понедельник встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, заявил, что не хочет оказывать "публичное давление" на де Вевера, но с "высокой уверенностью" предсказал, что Европа в конечном итоге найдет решение по финансированию.

Один из способов — это объединить различные варианты, изложенные в документе Комиссии, сказал он, а не брать всю сумму, необходимую для покрытия дефицита финансирования Украины, из российских активов. В Еврокомиссии предложили увеличить бюджет ЕС или заставить столицы принять на себя долги Украины в дополнение к конфискации активов.

"Это может быть и комбинация этих трех вариантов, но решение принимает Европейский совет. И, конечно, сама Бельгия", — сказал Стубб, который также встретился в понедельник с фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее в понедельник польский лидер Дональд Туск осудил взрыв на польской железнодорожной линии, используемой для поставок на Украину, как "акт саботажа".

"Это новая норма, — сказал Стубб. — Я рекомендую сохранять спокойствие. Проявить немного больше мужества. Не стоит слишком волноваться".