В зоне СВО началась апробация новой системы управления РЭБ

Комплекс РЭБ "Красуха-2"
Комплекс РЭБ "Красуха-2".
МО РФ: в зоне СВО началась апробация новой системы управления РЭБ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Апробация новой системы управления РЭБ начата во всех группировках ВС РФ в зоне проведения СВО, сообщил начальник войск РЭБ группировки "Восток".

Он доложил главе российского оборонного ведомства Андрею Белоусову, как в ходе боевых действий проводится апробация новой автоматизированной системы управления РЭБ.

"Апробация новой системы управления РЭБ начата во всех группировках войск в зоне проведения СВО. Это позволяет в два раза сократить время на сбор, обработку и проведения анализа частот и времени интенсивности применения противником ударных БПЛА практически в режиме реального времени", - отметил начальник войск РЭБ группировки.

Эта система предназначена для распределения управления средствами РЭБ и позволяет иметь актуальную информацию о вскрытых FPV-дронах и подавлять их автоматически в режиме реального времени, а также оперативно изменять режимы работы средств РЭБ.

