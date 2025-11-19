В составе группировок РФ на СВО создали управления войск беспилотных систем

Такие подразделения оказывают практическую помощь в разведке и огневом поражении противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Управления войск беспилотных систем созданы в составе российских группировок войск, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В сообщении российского военного ведомства о проверке хода выполнения боевых задач группировкой "Восток" министром обороны Андреем Белоусовым говорится, что сформированные в 2025 году подразделения беспилотных систем оказывают практическую помощь в разведке и огневом поражении противника. Об этом главе ведомства доложил начальник управления войск беспилотных систем группировки "Восток".