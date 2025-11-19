Войти
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Калашников»: ЗУР 9М333 предназначена для поражения целей вроде БПЛА «Батяр»

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 9М333 зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» предназначены для поражения целей вроде новейшего украинского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Батяр». Об этом в Telegram рассказывает концерн «Калашников».

Компания прокомментировала опубликованный Минобороны России ролик, в котором 9М333 стремительно настигает украинский «Батяр», который «летел на высоте около 800 метров со скоростью порядка 150 километров в час».

В компании заметили, что производимая «Калашниковым» ЗУР, действующая по принципу «выстрелил-забыл», отлично показавшая себя в зоне специальной военной операции, «предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых БЛА и крылатых ракет».

По итогам 2025 года концерн планирует на 60 процентов нарастить выпуск ракетно-артиллерийского вооружения.

В мае украинский портал «Милитарный» сообщил, что на Украине начали производство нового БПЛА «Батяр». Многоцелевой ударный беспилотник способен преодолевать расстояние в 800 километров. Дальнобойная версия «Батяра» имеет вес 60 килограммов, бензиновый двигатель и может нести 18-килограммовую боеголовку.

Тогда же Telegram-канал «Военный Осведомитель» назвал «Батяр» «очередным украинским геранеподобным дроном». При этом компания-разработчик DeepStrikeTech заявила, что планер БПЛА напоминает таковой у «Герани», но «это сходство чисто визуальное».

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Стрела-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
2 комментария
№1
19.11.2025 16:15
Этот  ЗУР нужен    сейчас    рядом с большинством Российских  городов хотя и  запас ракет  достаточен  лишь для одного  залпа из  2ух   ракет,   а должно быть зараз 8...16.
+1
№2
19.11.2025 17:24
Цитата, q
ролик, в котором 9М333 стремительно настигает украинский «Батяр», который «летел на высоте около 800 метров со скоростью порядка 150 километров в час».

А в чём тут достижение, что зенитная ракета родом из СССР с пусковой установки родом из СССР сбивает тихоходный беспилотник ?

Беда в том что  в Европейской части России за 800 км от Украины  по несколько раз в день МЧС рассылает предупреждения о беспилотной опасности...
Хотелось бы узнать где и чем занимается "не имеющая мировых аналогов" ПВО???
0
