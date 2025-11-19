Войти
ЦАМТО

Rheinmetall планирует увеличить объем продаж в пять раз к 2030 году

Rheinmetall
Rheinmetall.
Источник изображения: @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

ЦАМТО, 18 ноября. Немецкий концерн Rheinmetall планирует увеличить объем продаж в пять раз к 2030 году – до примерно 50 млрд. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство DPA со ссылкой главу концерна Армина Паппергера.

Rheinmetall за первые девять месяцев 2025 года увеличил выручку на 19,9% в годовом выражении, до 7,515 млрд. евро, говорится в финансовом отчете компании. В 2024 году оборот концерна составил чуть менее 10 млрд. евро, сообщил ранее глава концерна.

"К 2030 году мы рассчитываем достичь объема продаж около 50 млрд. евро", – заявил А.Паппергер.

Он подчеркнул, что страны НАТО намерены инвестировать в свои вооруженные силы значительно больше, чем прежде, и спрос на вооружения останется высоким еще долгое время. Германия является движущей силой этого процесса в связи с планируемым увеличением оборонного бюджета, заявил А.Паппергер.

По мнению А.Паппергера, стремительный рост в оборонном бизнесе не достигнет своего пика в 2030 году. "К 2030 году страны НАТО не достигнут на 100% желаемого уровня", – сказал он, высказав предположение, что они продолжат совершать крупные закупки и далее.

Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности, отмечает "РИА Новости".

Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
