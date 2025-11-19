Президент России дал старт строительству седьмого атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград"

ЦАМТО, 18 ноября. Президент РФ Владимир Путин 18 ноября в режиме видеоконференцсвязи принял участие в торжественной церемонии закладки седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград" на Балтийском заводе.

Новый ледокол станет очередным шагом в укреплении лидирующих позиций России в Арктике и развитии Северного морского пути.

Новый универсальный атомный ледокол назван в честь победы советских войск в Сталинградской битве, ознаменовавшей коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Дата торжественной церемонии закладки символически приурочена к началу контрнаступления советских вооруженных сил под Сталинградом 19 ноября 1942 года.

"Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой ледокольный флот, пополняет его современной техникой. В этом, несомненно, огромная заслуга наших замечательных корабелов, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных профессий. Спасибо за ваш огромный труд, нацеленность на максимальный результат. Именно благодаря вам, Россия сегодня единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов, и что принципиально, на базе собственных, отечественных технологий", – подчеркнул Владимир Путин.

Вместе с главой государства в мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, генеральный директор ОСК Андрей Пучков и генеральной директор Государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В режиме видеоконференцсвязи участвовали министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и находящийся на Мамаевом кургане в городе-герое Волгоград губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Объединенная судостроительная корпорация продолжает строить уникальный атомный ледокольный флот в интересах нашей страны. Сегодня мы вышли на беспрецедентные показатели – строим самую большую в истории серию из семи ледоколов. Только за два прошедших года мы спустили на воду атомоход "Чукотка" и заложили ледокол "Ленинград". А всего за последние пять лет ОСК передала заказчику 4 атомохода. Мы вышли на ритмичную работу и существенно сократили срок строительства атомных ледоколов с семи до пяти лет. Таких темпов мы добились, в том числе, благодаря внедрению передовой производственной системы, переходу на технологии крупноблочного строительства. И конечно, самое главное – выходу на серию. Сегодня балтийцы, освоившие серийное строительство, демонстрируют значительный рост производительности труда и эффективно применяют уникальные отечественные технологии. Это дает уверенность в собственных силах и возможностях страны", – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Почетным гостем церемонии стал 103-летний участник боев под Сталинградом Павел Винокуров.

На сегодняшний день в составе ледокольного флота "Росатома" находится восемь атомных ледоколов, построенных Балтийским заводом ОСК, среди которых: "50 лет Победы", "Ямал", универсальные атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия. В настоящее время ОСК продолжает строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев".

Габаритная длина универсальных атомных ледоколов проекта 22220 водоизмещением более 33,5 тыс. т превышает 173 м, ширина составляет 34 м, высота борта – более 15 м, мощность на валах – 60 МВт, скорость хода по чистой воде достигает 22 узлов, ледопроходимость – до 3 м. Расчетный срок службы – 40 лет. При строительстве ледоколов проекта 22220 используются инновационные решения, не применявшиеся ранее на судах с ядерными энергетическими установками. В частности, переменная осадка позволяет ледоколам данного проекта эффективно обеспечивать навигацию по Северному морскому пути и работать на мелководных участках Енисея и Обской губы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".