Павел Кухаркин — о том, повлияет ли коррупционный скандал на Украине на военную помощь

США заметно сократили помощь Украине в 2025 году, как, впрочем, и обещал Дональд Трамп своим избирателям. Финансирование киевского режима полностью перешло под патронаж европейцев, которые не сказать чтобы справлялись. А здесь еще и громкий коррупционный скандал.

Как обеспечивается военная помощь Украине

Ни для кого не секрет, что Киев всецело находится на обеспечении Запада. Архитекторы постмайданной державы построили режим, который содержится за их счет в обмен на тотальную русофобию и войну с Россией.

Финансирование можно разделить на две части: прямая помощь деньгами и военными средствами.

Самый лакомый кусок здесь — это, безусловно, военная помощь. Круговорот по этой траектории таков: Запад выделяет средства, но не отдает их Киеву, а сам у себя закупает вооружение и передает его режиму Владимира Зеленского. Ястребы войны, ВПК НАТО и ряд политиков — все в шоколаде. Но возможности Запада небезграничны, и все в основном держалось на плечах США.

Возвращение в Белый дом Дональда Трампа и его холодные отношения с европейскими глобалистами окончательно спутали карты и без того исчерпавшей свой ресурс Европе. Соответственно, это подчеркивает несбыточность мечт европейских и американских русофобов нанести РФ стратегическое поражение, которое в свое время пообещал Борис Джонсон не без подачи Джо Байдена.

Что на сегодняшний день с финансированием Украины?

Кильский институт мировой экономики опубликовал в октябре отчет о военной помощи, выделенной Украине иностранными государствами за последние месяцы. Этот институт следит за всей военной помощью Запада с первых дней СВО. Из отчета понятно, что объем этой помощи существенно падает. Причем как в соотношении 2025 года к предыдущим, так и если сопоставлять начало текущего года и вторую его половину.

Например, за июль — август объем среднемесячной помощи составил €2,25 млрд. Из них €1,1 млрд выделили страны ЕС и Британия; €0,7 млрд — страны НАТО из той же Европы по программе закупок американского оружия PURL; €0,45 млрд — остальные государства.

Но! В этой сумме нет американских денег — ни в безвозмездной форме, ни в форме кредитной помощи.

При этом с января по июль 2025 года цифры все же были куда больше — €3,9 млрд ежемесячно. Небольшая часть американских средств присутствовала — правда, эти деньги выделены были еще прошлой американской администрацией под предводительством Байдена.

В 2022–2024 годах США направляли не менее €1,7 млрд военной помощи ежемесячно, не считая безвозмездную передачу вооружений. Европейцы также были куда более щедрыми. Так, по оценкам специалистов, один лишь так называемый контрнаступ 2023 года обошелся Киеву в $60 млрд.

Сколько денег хочет Киев?

Хотел бы написать, что "сколько волка ни корми", но в Киеве сидят не волки, а вполне обычные воры, зарабатывающие на войне лица, которые своего уж не упустят. Это подтверждает и нынешний коррупционный скандал.

На Украине заявили, что только по программе PURL в 2026 году Киеву понадобится военной помощи на $12–20 млрд. И этот запрос может вырасти, ведь зависит от того, сколько поступит средств по другим программам. А всего, уже со слов самого Зеленского, Украина хотела бы получить $60 млрд на военные цели.

С помощью несложных подсчетов получается, что аппетиты киевского режима больше чем в два раза превышают возможности сегодняшних доноров. Если тенденция со снижением донатов сохранится, а к этому есть все предпосылки, то Киев не дождется желаемых денег.

Что такое PURL и чем отличается от другой военной помощи?

Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — это программа, по которой европейские союзники Украины закупают оружие у США. По сути, это то, чем Трамп хвастается последнее время, — США больше не отдают оружие бесплатно, а продают за европейские деньги.

Остальная военная помощь Киеву — это то, что страны ЕС, Британия или любые другие покупают за свой счет у своих военно-промышленных комплексов.

Для Европы такое положение дел идет зачастую в ущерб их компаниям, но кто ее будет спрашивать — любите кататься, любите и саночки возить. Ей уже и так не хватает на свои оборонные нужды, а здесь еще и Украина, для которой по PURL евробюрократы обязались купить у США вооружения на (пока) $10 млрд.

Кстати, 2 сентября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что участники блока закупили оружия у Вашингтона для Киева по механизму PURL на $2 млрд. На этой отметке долгое время и оставался финансовый их показатель. Однако совсем недавно американцы призывали европейцев увеличить объем закупок… и это в преддверии коррупционного скандала на Украине.

Изменит ли коррупционный скандал планы по выделению средств?

Если коротко, то нет.

Уже после того, как скандал вокруг окружения Зеленского разгорелся, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ выделит еще €150 млн на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL. Буквально днем ранее было решение Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции о выделении Украине €500 млн в рамках этой же программы.

Европейские руководители и СМИ делают вид, что не замечают происходящего на Украине, выдают рафинированные новости и очень вскользь освещают тему коррупции. Мол, они продолжают бороться и молодцы — будто бы это не дело рук тех, кто стоит на верхушке и у кормушки киевского режима.

Американцы более радикальны в своих публикациях в медиа, но и там положение дел словно устраивает.

Дополнительно подчеркну: необходимо четко разделять финансовую помощь напрямую и военную помощь деньгами.

Для Трампа это идеальная ситуация, когда он и "кормит" своих ястребов войны, выделяя, по сути, вооружение Украине, и "удовлетворяет" другую часть, которая против финансовой поддержки Киева. Европейские же элиты, которые сами давно погрязли в скандалах и коррупции, на этом неплохо зарабатывают. Речь не о реально беднеющем населении Европы, а об элитах в Брюсселе, Берлине, Лондоне, Париже. Им не важно, что Украине не выиграть, но удержать власть и заработать себе на пенсию — вполне рабочая схема.

Даже если американцы через свои рычаги влияния сметут Зеленского и его свиту, глобально на общее положение дел, думаю, это не повлияет. Всегда можно сказать: "Мы поддерживаем новые власти в их стремлении побороть коррупцию". А кто там будет на месте этой марионетки, уже не столь важно.

Основная проблема для Киева в том, что за почти 35 лет там так и не поняли — "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку". Пока Запад называет распилы бюджетов "лоббизмом", для других стран это "коррупция". Пока война выгодна и пока она не выжмет все соки из Украины, кукловоды продолжат подкидывать "дровишки в костер", вот только самих "дров" у Европы все меньше и меньше. США же и дальше будут держать поводья войны в своих руках.

Нам же в этой ситуации остается лишь одно — достигать цели специальной военной операции. Рассчитывать, что очередная кукла Запада себя дискредитировала и от нее устали, на мой взгляд, неверно. Сколько их было и есть по всему миру?! А война и торговля оружием — это то, на чем пресловутый коллективный Запад сколотил свое состояние за многие десятилетия или того дольше.

