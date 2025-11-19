НАСА в начале 2026 года запустит пилотируемую миссию к Луне

НАСА не позднее апреля 2026-го запустит пилотируемую миссию к Луне

НАСА не позднее апреля 2026-го запустит пилотируемую миссию Artemis II к Луне, следует из пресс-релиза по срокам аккредитации СМИ, опубликованного на сайте американского космического агентства.

«Запуск Artemis II намечен на начало 2026 года. В ходе испытательного полета астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен совершат примерно 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно», — сказано в публикации.

В сентябре издание АrsTechnica сообщило, что НАСА в ходе миссии Artemis II отправит к Луне корабль Integrity с астронавтами — такое название получил пилотируемый корабль Orion, который на сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS) планируется отправить к Луне в начале 2026 года.

В мае издание SpaceNews сообщило, что корпорация Lockheed Martin поставила НАСА корабль Orion для миссии Artemis II, предполагающий пилотируемый облет Луны четырьмя астронавтами.

В марте ArsTechnica отмечало, что НАСА, вероятно, готово к запуску лунной миссии Artemis II, поскольку специалисты Космического центра Джона Кеннеди переместили первую ступень ракеты SLS в положение между двумя боковыми ускорителями.