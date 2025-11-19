В Петербурге заложили атомный ледокол "Сталинград"

Во вторник, 18 ноября, в Санкт-Петербурге на "Балтийском заводе" заложили универсальный атомный ледокол "Сталинград" – шестое серийное (седьмое по счету) судно проекта 22220.

В торжественной церемонии в режиме видеоконференцсвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.

Закладка атомного ледокола "Сталинград" Вести

К настоящему времени в составе "Атомфлота" действуют четыре ледокола проекта 22220, построенные на "Балтийском заводе". Пятое судно этого типа, "Чукотка", достраивается на плаву и готовится к испытаниям. Шестой ледокол "Ленинград" заложили в январе 2024 года, а спуск на воду ожидается в 2026-м.

Петербургское предприятие "Новая ЭРА" поставит на ледокол "Сталинград" специально разработанный комплект главных распределительных щитов (ГРЩ). Комплект ГРЩ – это важный элемент энергосистемы будущего ледокола, который отвечает за бесперебойное электропитание всего оборудования на судне.

Ледоколы проекта 22220 оснащаются водо-водяными ядерными реакторами "РИТМ-200", разработанными в АО "ОКБМ Африкантов" (предприятие "Росатома"). В состав главной энергетической установки каждого ледокола включены два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Атомоходы проекта 22220 могут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда. На данный момент это самые мощные суда данного типа в мире.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220: