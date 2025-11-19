Путин назвал достойным имя «Сталинград» для нового ледокола

Новый атомный ледокол «Сталинград» будет достойно носить свое историческое имя. В этом 18 ноября выразил уверенность президент России Владимир Путин в ходе церемонии закладки ледокола, проводимой в режиме видеоконференции.

Как отметил глава государства, это еще одна дань памяти мужеству защитников и жителей «Волжской твердыни», доблести и отваги участников грандиозного сражения, которое во многом определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

«Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», — указал президент России.

Путин добавил, что атомный ледокол «Сталинград» станет символом таланта и созидательной силы российского народа. Он также выразил уверенность, что работа по строительству еще двух атомных ледоколов — «Чукотка» и «Ленинград» будет идти ритмично и выполнена в соответствии со сроками.

Президент также отметил, что в настоящее время Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот. По его словам, Россия стала единственной страной, способной вести серийное производство мощных атомных ледоколов на базе отечественных технологий.

Ранее, 5 сентября, Путин отметил, что интерес стран к Трансарктическому коридору растет. Маршрут должен представлять собой комплексную систему морского, железнодорожного и автомобильного видов транспорта, с возможностью использовать потенциал крупнейших российских рек — Оби, Енисея и Лены. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков тогда же указал, что Северный флот является мировым лидером и щитом России в Арктике.