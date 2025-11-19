Украинские паблики демонстрируют удлиненный заряд «Боюн» в деревянном корпусе

Источник изображения: topwar.ru

В рамках антикоррупционного расследования, ставшего темой номер один не только на Украине, НАБУ и САП готовят новые разоблачения не только в энергетике, но и в сфере оборонных закупок. Скандал уже затронул компанию Fire Point, связанную со своевременно сбежавшим за границу «кошельком Зеленского» Тимуром Миндичем. Это предприятие известно тем, что на нем якобы производятся украинские дальнобойные ракеты «Фламинго».

Центр противодействия коррупции (ЦПК) заявил, что Госслужба финансового мониторинга Украины уже десять месяцев не отвечает на запросы Национального антикоррупционного бюро о расходовании Fire Point государственных средств в рамках финансирования производства БПЛА и мифических суперракет «Фламинго». Речь идет пока что о 166 млн долларов. Хотя известно, что фирма, ранее никогда не занимавшаяся выпуском военной продукции, получила из госказны более миллиарда долларов.

Но украинцы не унимаются. Очень им хочется хоть чем-то похвастаться в части отечественных военных разработок.

В украинских пабликах показан удлиненный заряд «Боюн», начиненный килограммом пластита (на фото). Боеприпас, по данным противника, якобы способен пробить стальную броню толщиной до 1,8 см. Корпус конструкции диаметром 60 мм сделан из дерева, сверху обтянут брезентовой тканью.

По фотографии сложно понять, как приводится в действие этот боеприпас. Судя по петлям с торцов, он переносится вручную. При этом надпись на брезентовом чехле довольно грозная: «Блискавка-1», что переводится с украинского «молния». У ВСУ есть дроны-камикадзе самолетного типа с таким же названием. Можно предположить, что заряд «Боюн» используется в них в качестве БЧ.

Источник изображения: topwar.ru

Беспилотники «Блискавка» изготавливаются кустарным способом в рамках волонтерских проектов с августа 2025 года. Это реплика (украинцы называют это копирование «реверс-инжинирингом») российского БПЛА «Молния», попавшего украинцам в качестве трофея. Фюзеляж выполнен из пластика и композитов, напечатанных на 3D-принтерах, с длиной около 1,5 м и размахом крыла 1,2 м. Боевая часть модульная: от 1 кг до 3–8 кг взрывчатки (фугасная или кумулятивная), размещенная в носовой части. Стоимость одного дрона оценивается в 20–50 тысяч гривен (примерно 500–1200 долларов).

Изготовлен показанный на фото «Боюн», если верить маркировке, в январе 2020 года. Не «Фламинго», конечно, зато наверняка свое, полностью импортозамещенное. И стоит недорого, на производстве такого много не своруешь...