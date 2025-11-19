Saab поставит гранатометы "Карл Густав" ВС Дании

ЦАМТО, 18 ноября. Шведская компания Saab объявила о подписании с Организацией оборонных закупок и МТО Минобороны Дании (DALO) контракта на поставку 84-мм многоцелевых гранатометов "Карл Густав" M4, боеприпасов для них и учебного оборудования.

Стоимость заказа составляет 510 млн. шведских крон (54,3 млн. долл.). Первые гранатометы будут поставлены в 2025 году. Основные поставки будут выполнены в течение 2026-2028 гг.

Вооруженные силы Дании применяют гранатометы линейки "Карл Густав", известные в Дании как Dysekanon (DYKN), с 1970-х годов и впервые приобрели последнюю версию, "Карл Густав" M4, в 2022 году для замены DYKN M/85, снятого с вооружения в том же году.

Как заявил руководитель подразделения Saab Dynamics Герген Юханссон, "Карл Густав" M4 отличается высокой точностью, портативностью и широким выбором боеприпасов, что позволит ВС Дании противодействовать разнообразным и меняющимся угрозам.

Как сообщал ЦАМТО, "Карл-Густав" M4 является последней версией линейки 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл-Густав" и отличается существенно сниженным весом и улучшенной эргономикой для ведения боя в городских условиях. Масса M4 – 6,7 кг. Как заявлено, гранатомет обеспечивает пуск трех типов противотанковых гранат, трех типов многоцелевых гранат для поражения транспортных средств, зданий и сооружений, двух типов боеприпасов для поражения живой силы противника, а также дымовых и осветительных гранат. Эффективная дальность стрельбы – от 300 до 2100 м, в зависимости от используемых боеприпасов. Модуль управления огнем также позволяет вести стрельбу программируемыми боеприпасами.

На текущий момент гранатометы "Карл-Густав" M4 заказаны Вооруженными силами 24 стран.