УЗГА: модернизация БПЛА "Форпост-Р" помогла повысить его эффективность

Форпост-Р
Форпост-Р.
Источник изображения: gazeta.ru

Была расширена номенклатура полезных нагрузок беспилотника, при этом летно-технические характеристики сохранились на прежнем уровне, заявила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Обновление конструкции беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р" позволило повысить его эффективность при выполнении задач различного характера. Об этом журналистам заявила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская в рамках международной выставки Dubai Airshow 2025.

"Благодаря модернизации была расширена номенклатура полезных нагрузок БПЛА "Форпост-Р", при этом летно-технические характеристики сохранились на прежнем уровне. За счет применения новых технологических процессов конструкторам удалось уменьшить трудоемкость производства экспортной версии. В ходе работ была изменена конструкция крыла и хвостового оперения. Специалисты перешли на цельнокомпозитный силовой кессон, отказавшись от металлического каркаса. Это позволило сократить количество соединений и крепежных элементов", - заявила Згировская.

По ее словам, новое крыло большего размаха обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками. "В результате модернизации была увеличена масса полезной нагрузки, которую способен нести БПЛА "Форпост-Р", - отметила Згировская.

В УЗГА также отметили, что "Форпост" является первопроходцем в линейке российских БПЛА самолетного типа аэродромного базирования разведывательно-ударного назначения и имеет опыт опыт боевого применения. "Благодаря проекту "Форпост" Минобороны России смогло освоить новый на тот момент тип техники - средний БПЛА аэродромного базирования - и приобрести необходимый опыт в части беспилотья, а промышленность освоила новое направление и создала новый востребованный продукт. На "Форпост" устанавливаются различные полезные нагрузки, позволяющие вести разведку как в оптическом, так и в радиолокационном диапазонах, а также применять различные авиационные средства поражения", - сказала Згировская.

Экспортная версия "Форпост-РЭ" российского комплекса с БПЛА средней дальности "Форпост-Р" представлена в виде макета на российской экспозиции международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах (17-21 ноября). 

