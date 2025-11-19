КНДР предупреждает о «ядерном домино» из‑за атомной подлодки Южной Кореи

Источник изображения: topwar.ru

Официальный Пхеньян заявил, что возможное появление у Южной Кореи атомных подводных лодок способно спровоцировать новую гонку вооружений, и предупредила о готовности предпринять шаги для защиты собственных интересов. Разрешение на строительство такой субмарины Сеулу, по словам американской стороны, было дано президентом США Дональдом Трампом 30 октября.

По данным агентства Bloomberg, Пхеньян полагает, что потенциальное появление у Южной Кореи атомных подлодок может запустить эффект «ядерного домино» и перерасти в глобальную гонку вооружений.

Сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК):

Обладание Республикой Корея атомной субмариной представляет собой стратегический шаг для упрощения производства «собственного ядерного оружия», что неизбежно спровоцирует "феномен ядерного домино" в регионе и приведет к гонке вооружений,

Пхеньян подверг критике планы Сеула, подчеркнув, что КНДР разработает «более обоснованные и реалистичные контрмеры» для защиты суверенитета и интересов своей безопасности, а также для поддержания мира на Корейском полуострове.

30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил предоставление Южной Корее права на строительство атомной подводной лодки, однако позже министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён выразил удивление в связи с этим публичным заявлением американского лидера.