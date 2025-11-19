Войти
США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США вынуждены продлить эксплуатацию пяти старейших атомных подводных лодок класса Ohio (ПЛАРБ типа «Ohio») на три года. Это решение, озвученное вице-адмиралом Скоттом Паппано, представляет собой вынужденную меру на фоне задержек в реализации программы новых подлодок Columbia («Колумбия»). ПЛАРБ типа Ohio пройдут 18-месячный ремонт, чтобы обеспечить сохранение численности стратегического ядерного резерва в переходный период.

Как откровенно признал Паппано, «самый опасный период для них наступит в 2030-х годах, когда колумбийцы (Columbia) придут в себя, а огайцы (Ohio) уйдут». Эта фраза точно описывает сложную ситуацию, при которой флот окажется между двумя проблемами: новыми лодками с неизбежными «детскими болезнями» и стареющими Ohio, чья надежность уже вызывает серьезные вопросы.

Ситуацию усугубляет параллельная программа модернизации межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 Life Extension II. Эти ракеты требуют испытаний на обеих платформах — как на старых Ohio, так и на новых Columbia, что создает дополнительную логистическую и временную нагрузку на и без того напряженный график.

Решение о продлении жизни Ohio является реакцией на хронические трудности американского судостроения. Несмотря на официальные заявления, что строительство Columbia в основном идет по графику, ранее заложенный шестимесячный резерв по срокам сократился до одного месяца. Причинами стали последствия пандемии COVID-19 и сбои в работе цифровых систем проектирования на верфях General Dynamics Electric Boat и Newport News.

Таким образом, заявления Пентагона о полном контроле над ситуацией выглядят излишне оптимистичными. Продление службы 40-летних подлодок — это не проявление мощи, а вынужденная пауза, вызванная неспособностью промышленности вовремя обеспечить флот новой техникой.

Ключевой проблемой, которую адмирал Паппано ранее называл главным препятствием, является острая нехватка квалифицированных кадров. Для выполнения программ строительства Columbia и двух подлодок типа Virginia («Вирджиния») в год в течение следующего десятилетия верфям требуется нанимать около 10 000 новых работников ежегодно.

Паппано еще в августе заявлял:

В течение многих лет мы оставляли обучение на усмотрение подрядчиков. Теперь мы не можем позволить себе такую роскошь.

Эта фраза красноречиво свидетельствует о системном кризисе в подготовке специалистов для критической отрасли, от которой зависит стратегическая безопасность США.

Планы по продлению службы подлодок Ohio наглядно демонстрируют, что даже военный бюджет, превышающий 800 миллиардов долларов, не является панацеей от системных проблем. Американский ВПК сталкивается с перегревом производственных мощностей, кадровым голодом и сложностями управления гигантскими программами. В результате Вашингтон вынужден латать дыры в своем ядерном щите за счет стареющих систем, чья надежность с каждым годом вызывает всё больше вопросов. Пока программа Columbia не выйдет на стабильные темпы, эта импровизация будет оставаться для ВМС США единственным выходом, подчеркивая уязвимость их стратегической триады в ближайшей перспективе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Продукция
Trident II
Компании
General Dynamics
Проекты
Ohio
Trident
Virginia АПЛ
Ядерный щит
