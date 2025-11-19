Сергей Чемезов: эффективность нашего оружия доказана на полях сражений

ЦАМТО, 18 ноября. Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в рамках Dubai Airshow 2025 в интервью агентству "Эмирейтс" рассказал, какие перспективные образцы российского вооружения демонстрирует Госкорпорация на этой выставке.

С.Чемезов подчеркнул, что Dubai Airshow является ключевой международной площадкой, где можно ознакомиться с последними достижениями оборонной и авиационной промышленности и продемонстрировать широкой аудитории передовые решения.

Как отметил С.Чемезов, в этом году Госкорпорация представляет здесь ряд новинок, в первую очередь модернизированный учебно-боевой самолет Як-130, легкий многоцелевой вертолет "Ансат" с российскими двигателями ВК-650, а также новейший истребитель пятого поколения Су-57. Этот самолет уже доказал свое превосходство с точки зрения скрытности и огневой мощи в реальных боевых условиях.

Помимо этого, добавил глава Ростеха, Госкорпорация знакомит участников и гостей выставки с ударным вертолетом Ка-52, транспортным самолетом Ил-76МД-90А(Э), вертолетом Ка-32, предназначенным для тушения пожаров, зенитным ракетным комплексом "Панцирь-СМД-Е" и другими разработками компаний Ростеха – Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, "Вертолетов России", концерна "Радиоэлектронные технологии" и холдинга "Высокоточные комплексы".

Сергей Чемезов обратил внимание, что в летной программе участвует вертолет Ка-52, хорошо зарекомендовавший себя в ходе боевых действий, в том числе при выполнении задач по огневой поддержке войск и точному поражению воздушных и наземных целей. В авиашоу принимает участие и пилотажная группа "Русские Витязи" на истребителях Су-30, также показавших выдающиеся боевые характеристики в ходе специальной военной операции.

Отдельно С.Чемезов рассказал о комплексе "Панцирь-СМД-Е", серьезно усовершенствованном в последние годы. "Орудия были сняты, чтобы освободить место для дополнительных пусковых установок, которые позволяют системе нести до 48 небольших ракет, способных поражать различные воздушные цели, включая беспилотные летательные аппараты", – пояснил он, добавив, что многие российские системы, такие как "Панцирь", "Корнет", "Солнцепек", бронированные машины, ценятся на Ближнем Востоке благодаря их надежности и пригодности для условий эксплуатации в этом регионе.

С.Чемезов особо подчеркнул, что экспорт передовых российских технологий является ключевым аспектом национальной экономики, а "российское оружие всегда имело высокую репутацию во всем мире благодаря своему качеству, надежности и эффективности".

За 25 лет "Рособоронэкспорт", входящий в структуру Госкорпорации Ростех, заключил свыше 30 тыс. контрактов на общую сумму более 230 млрд. долл. Его текущий портфель заказов превышает 60 млрд. долл., что является самым высоким показателем за всю историю компании. При этом российское вооружение используется более чем в 120 странах, отметил С.Чемезов.

Глава Госкорпорации также рассказал, что в этом году была принята новая стратегия развития Ростеха до 2036 года, направленная на сохранение позиций России как второго по величине экспортера вооружений в мире. "Темпы работы российской оборонной промышленности позволяют в полном объеме выполнять государственные контракты с возможностью наращивания экспорта", – заявил он.

С.Чемезов особо отметил важность Ближнего Востока как одного из наиболее значимых рынков для России – на него приходится почти половина контрактов, заключаемых "Рособоронэкспортом", в том числе на системы противовоздушной обороны различной дальности, самолеты, вертолеты, боевые машины, противотанковые комплексы, беспилотные летательные аппараты и многое другое.

В то же время военно-техническое сотрудничество со странами региона не ограничивается поставками оборудования. Обсуждаются возможности передачи технологий, что расширяет индустриальные возможности стран-партнеров, уточнил С.Чемезов.

Говоря о преимуществах российской продукции, С.Чемезов назвал, в первую очередь, надежность: российское оборудование "не может быть отключено дистанционно". Кроме того, российские системы отличаются эффективностью. "Это доказано на полях сражений, а не на бумаге, что является ключевым критерием для региональных партнеров, которые ориентируются на оборудование, прошедшее полевые испытания", – пояснил он. Так, все системы, которые представляет Ростех в Дубае, "не рекламные модели, а решения, разработанные непосредственно в ответ на современные изменения и угрозы".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".