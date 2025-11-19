Американский флот ввел в строй последний корабль типа "Индепенденс"

Во Флориде, в городе Панама-Сити, состоялась церемония ввода в состав ВМС Соединенных Штатов корабля прибрежной зоны LCS-38 "Пирр" (Pierre) – 19-го и последнего представителя линейки "Индепенденс". Корабль назван в честь административного центра в Южной Дакоте.

"Пирр" заложили на верфи Austal USA в Мобиле (штат Алабама) в июне 2023 года, спустили на воду в августе 2024 года. В июне 2025 года стало известно о завершении приемочных испытаний корабля.

Ввод в строй корабля прибрежной зоны "Пирр", США US Navy

"Этот день знаменует момент гордости, целеустремленности и глубокой связи между кораблём, его экипажем, городом Пирр и нашей великой страной. Я вновь выражаю свою поддержку и признательность каждому члену экипажа, – отметила Ларисса Тьюн Харгенс – спонсор корабля и дочь сенатора от Южной Дакоты Джона Тьюна. – Моя связь с американским флотом началась задолго до этого дня, с моего деда. Он был морским лётчиком-истребителем во время Второй мировой войны, совершая вылеты над Тихим океаном. Он был храбрым, решительным и глубоко преданным своей стране. Уверена, вы будете защищать нашу родину с той же храбростью, дисциплинированностью и преданностью долгу, которые отличали ВМС на протяжении поколений".

На церемонии ввода корабля в эксплуатацию также присутствовали сенаторы Джон Тьюн и Эшли Муди, конгрессмен Нил Данн из Флориды, заместитель директора Объединённой межведомственной оперативной группы "Юг" – контр-адмирал Джефф Юргемейер, мэр города Пирр Стив Хардинг, мэр Панама-Сити Аллан Бранч и президент Austal USA Мишель Крюгер.

Напомним, что американские ВМС инициировали программу постройки кораблей прибрежной зоны класса LCS в 2002 году. Конструкция Austal, основанная на коммерческих паромах-тримаранах, была выбрана для четных кораблей в серии, в то время как однокорпусный вариант от Lockheed Martin использовался для производства нечетных кораблей типа "Фридом".

Производство кораблей типа "Индепенденс" с самого начала столкнулось со множеством проблем. Первые два корабля, "Индепенденс" и "Коронадо", вывели из эксплуатации раньше срока, в 2021-м и 2022-м годах, из-за технических проблем и высокой стоимости эксплуатации. ВМС США сообщили о трещинах в корпусах шести кораблей, вызванных уязвимостью конструкции при функционировании на высоких скоростях при волнении моря выше 2,4 метра.

Несмотря на эти проблемы, при постройке последующих кораблей были внедрены различные усовершенствования, и на данный момент 16 кораблей типа "Индепенденс" остаются на службе.

Корабль прибрежной зоны "Пирр", США US Navy

Полное водоизмещение корабля класса "Индепенденс" достигает 3104 тонн, длина корпуса – 127,4 метра, ширина – 31,6 метра, осадка – 4,27 метра. Пропульсивная система включает две газовые турбины, два дизельных двигателя, четыре дизельных генератора, четыре водометных движителя и винторулевую колонку. Заявляется, что корабль способен развивать скорость свыше 40 узлов. Дальность плавания – 4300 морских миль при скорости 20 узлов.

Стандартный экипаж состоит из 40 человек личного состава, включая восемь офицеров. Предусмотрено размещение 35 человек дополнительного персонала.

В арсенале корабля – 57-мм пушка Mk.110, пусковая установка зенитных ракет RIM-116 на 11 ячеек и четыре 12,7-мм пулемета.

На борту могут разместиться два многоцелевых вертолета MH-60R/S "Сихок".