Ростех впервые представил в Дубае бортовой радиолокационный комплекс "Арбалет-АМ"

Бортовая РЛС FH01 "Арбалет-52" Ka-диапазона с механической сканирующей антенной, которая используется на стандартном вертолёте Ка-52.

ЦАМТО, 18 ноября. Концерн "Радиоэлектронные технологии" провел международную премьеру новейшего бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) "Арбалет-АМ" для вертолетов и самолетов на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2025.

Изделие оснащено радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), отличается повышенной скрытностью работы и использованием технологий искусственного интеллекта. Также оборудование обеспечивает возможность управления беспилотниками.

"Арбалет-АМ" способен эффективно выполнять задачи в сложной помеховой обстановке благодаря высокой скрытности работы. При этом сохраняется дальность обнаружения целей, что актуально в современных условиях.

По сравнению с аналогами, в разработке концерна предусмотрена функция обмена данными с беспилотными летательными аппаратами и управления ими при помощи узконаправленного луча АФАР. Это повышает устойчивость к помехам процесса управления дронами.

Использование элементов искусственного интеллекта позволяет значительно повысить достоверность распознавания воздушных, наземных и морских целей. Также комплекс помогает сократить время, необходимое экипажу для принятия решений в полете.

"КРЭТ в контуре Госкорпорации Ростех отвечает за разработку и производство передового авиационного оборудования. Наш новый комплекс превосходит существующие бортовые радиолокационные комплексы и отвечает всем современным требованиям. Применение АФАР с уникальной технологией LPI (low probability of intercept – низкая вероятность перехвата) обеспечивает практически полную скрытность работы и недостижимую ранее помехозащищенность бортовой радиолокационной станции, что в итоге существенно повышает живучесть и эффективность боевых самолетов и вертолетов", – отметил генеральный директор КРЭТ Александр Пан.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".