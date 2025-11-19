В РФ утвердили новые военно-учетные специальности в сфере БПЛА

Также появились квалификационные требования и программы обучения

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новые военно-учетные специальности (ВУС) в сфере беспилотных летательных аппаратов, как и квалификационные требования к ним, утверждены в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

"Новые военно-учетные специальности появились, они все утверждены. Так же как и квалификационные требования, как и программы обучения", - сказал он, отвечая на вопрос о ВУС в сфере БПЛА в эфире телеканала "Соловьев Live".