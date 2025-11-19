NASA планирует запустить пилотируемую миссию к Луне не позднее апреля 2026 года

Пуск ракеты Space Launch System планируется с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассчитывает направить пилотируемую миссию Artemis II к Луне не позднее апреля 2026 года. Космическое агентство открыло регистрацию представителей СМИ для освещения запуска.

"NASA открыло регистрацию СМИ на запуск пилотируемой миссии Artemis II. С запуском не позднее апреля 2026 года Artemis II отправит четырех астронавтов в 10-дневное путешествие вокруг Луны", - говорится в сообщении агентства в X.

На борту миссии будут американские астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и их канадский коллега Джереми Хансен. Пуск ракеты Space Launch System (SLS) планируется с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди. Заявки иностранных журналистов будут приниматься до 30 ноября.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. В июне министр транспорта - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи заявлял, что высадка на Луну может состояться в ближайшие три с половиной года, хотя ранее NASA называло ориентировочным сроком середину 2027 года.