Войти
Lenta.ru

На Западе оценили возможность истребителей Rafale повлиять на ход СВО

638
0
0
Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters
Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters.

MWM: Возможности Rafale F4 из Франции ограничены по сравнению с другими машинами

Способность французских истребителей Rafale повлиять на ход конфликта на Украине назвали ограниченной. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

17 ноября стало известно, что Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale F4 к 2035 году. Журналисты MWM отметили, что продажа боевых машин может принести Франции около 22 миллиардов долларов, поэтому официальный Париж очень заинтересован в сделке. Однако потенциальное влияние Rafale на ход специальной военной операции (СВО) эксперты назвали ограниченной.

Они объяснили, что Rafale F4 имеет общую инфраструктуру со своими предшественниками Mirage 2000, которые были поставлены на Украину в начале года. Однако истребители Rafale имели низкие показатели на экспортных рынках. «Самолет четвертого поколения проиграл все тендеры, в которых конкурировал с американским истребителем пятого поколения F-35, действующим в совершенно иной лиге, имея сопоставимую стоимость», — оценили боевую машину специалисты.

При этом авторы MWM признали, что французский истребитель в последнее время привлек к себе внимание благодаря агрессивному маркетингу. Франция собирается продавать его тем странам, которые по политическим причинам не могут позволить себе американский F-35. Также в материале говорится, что возможности Rafale 4 остаются ограниченными по сравнению с более высококлассными российскими боевыми самолетами МиГ-31БМ и Су-57.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян потребовал отставки президента Эммануэля Макрона из-за сделки по продаже Rafale F4. «На чьи деньги они будут приобретаться? Очевидно, что на наши», — сокрушился политик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Продукция
F-35
F-4
Mirage-2000
Rafale
МиГ-31
МиГ-31БМ
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону