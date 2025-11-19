Axios: Израиль может запросить гарантии безопасности у США при продаже F-35 Эр-Рияду

ЦАМТО, 18 ноября. Израиль может запросить у Вашингтона гарантии безопасности в случае продажи США истребителей F-35 Саудовской Аравии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил портал Axios.

На прошлой неделе портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщал, что израильские власти хотят, чтобы США продали истребители F-35 Саудовской Аравии лишь при условии нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем. По мнению неназванного израильского чиновника, передача F-35 Саудовской Аравии без дипломатических уступок взамен была бы контрпродуктивной и ошибочной.

"Израиль, вероятно, запросит гарантии безопасности у США, если будет заключена сделка с Саудовской Аравией по F-35", – говорится в сообщении.

По информации портала, требование Израиля может заключаться в том, чтобы любые поставленные США Саудовской Аравии истребители F-35 не размещались на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны.

Как напоминает "РИА Новости", в понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил планы продать Эр-Рияду истребители пятого поколения F-35. Американский лидер также подтвердил, что во вторник проведет встречу в Вашингтоне с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.