Войти
ЦАМТО

Axios: Израиль может запросить гарантии безопасности у США при продаже F-35 Эр-Рияду

630
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 ноября. Израиль может запросить у Вашингтона гарантии безопасности в случае продажи США истребителей F-35 Саудовской Аравии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил портал Axios.

На прошлой неделе портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщал, что израильские власти хотят, чтобы США продали истребители F-35 Саудовской Аравии лишь при условии нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем. По мнению неназванного израильского чиновника, передача F-35 Саудовской Аравии без дипломатических уступок взамен была бы контрпродуктивной и ошибочной.

"Израиль, вероятно, запросит гарантии безопасности у США, если будет заключена сделка с Саудовской Аравией по F-35", – говорится в сообщении.

По информации портала, требование Израиля может заключаться в том, чтобы любые поставленные США Саудовской Аравии истребители F-35 не размещались на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны.

Как напоминает "РИА Новости", в понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил планы продать Эр-Рияду истребители пятого поколения F-35. Американский лидер также подтвердил, что во вторник проведет встречу в Вашингтоне с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-35
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону