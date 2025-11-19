Александр Михеев: РФ предлагает поставку Су-57Э с последующей организацией лицензионного производства

ЦАМТО, 18 ноября. "Рособоронэкспорт" предлагает поставку установочной партии истребителей Су-57Э с последующей организацией лицензионного производства самолета на территории заказчика.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил генеральный директор компании Александр Михеев на выставке в Дубае.

"В настоящее время с рядом партнеров ведутся консультации по аспектам сотрудничества в рамках истребителя пятого поколения Су-57Э. "Рособоронэкспорт" предлагает поставку установочной партии самолетов Су-57Э, произведенных в России, с последующей организацией лицензионного производства самолета на территории заказчика", – сказал А.Михеев.

Кроме того, по его словам, компания готова предложить серийное освоение компетенций истребителя пятого поколения: малую заметность, АФАР, искусственный интеллект, сетецентрическое взаимодействие и локализацию производства российских авиационных средств поражения для самолетов пятого поколения.