Рособоронэкспорт и эмиратский Совет Tawazun расширяют взаимодействие

ЦАМТО, 18 ноября. "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) 17 ноября в рамках выставки Dubai Airshow 2025 подписал Меморандум о взаимопонимании с Советом Tawazun по оборонному развитию Объединенных Арабских Эмиратов.

Документ предусматривает установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного стратегического сотрудничества в сфере оборонной промышленности и безопасности.

Подписи под документом поставили генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев и генеральный секретарь Tawazun по оборонному развитию доктор Насер Хумейд аль-Нуайми.

Tawazun и Рособоронэкспорт будут совместно работать над расширением участия в промышленной сфере, обменом опытом в области оборонного производства и поиском возможностей в области совместных исследований и разработок, трансфера технологий и управления цепочками поставок. Ожидается, что Меморандум о взаимопонимании будет способствовать долгосрочному стратегическому сотрудничеству и созданию синергетического эффекта, соответствующего целям России и ОАЭ в сфере обороны и промышленности.

"Рособоронэкспорт и Совет Тавазун уже давно успешно взаимодействуют, и это способствовало реализации ряда совместных российско-эмиратских проектов, – заявил Александр Михеев. – Мы нацелены на дальнейшее углубление нашей совместной работы и расширение военно-технического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами, в первую очередь, по направлению индустриального партнерства. Обороноспособность ОАЭ, в том числе, обеспечивается военной техникой российского производства. Уверены, что в будущем у нас – много новых перспективных проектов".

"Это соглашение знаменует собой значительный шаг вперед в укреплении оборонно-промышленной экосистемы ОАЭ, – заявил доктор Нассер Аль Нуайми. – Сотрудничая с Рособоронэкспортом, мы стремимся использовать мировой опыт, расширять местные возможности и способствовать устойчивому развитию нашего оборонного сектора. Мы с нетерпением ждем, чтобы это сотрудничество принесло ощутимую выгоду обеим странам".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".