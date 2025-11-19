"Нужно их догнать". Американцы показали новое ядерное оружие

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В западных СМИ засветилась фотография новейшей американской ядерной ракеты, подвешенной под крыло стратегического бомбардировщика B-52H. Это прототип AGM-181 LRSO (Long-Range Stand-off — крылатая ракета большой дальности). Пентагон позиционирует ее как ответ на новейшие стратегические "козыри" России — в частности, комплекс "Орешник". О том, что известно о LRSO, — в материале РИА Новости.

До 150 килотонн

Первый контракт на перспективную крылатую ракету AGM-181 для стратегической авиации США планировали заключить еще в 2015-м. Однако тогда в конгрессе и Пентагоне нашлось немало противников, утверждающих, что это оружие слишком дорогое и неэффективное по сравнению с другими средствами доставки ядерного заряда. Тем не менее в 2017-м оборонное ведомство заказало у концернов Raytheon и Lockheed Martin два варианта крылатой ракеты.

Ракета AGM-181 LRSO Источник изображения: © Public domain/U.S. Air Force

В начале июля 2021-го главным и единственным разработчиком выбрали Raytheon и выделили на проектирование, летные испытания и подготовку серийного производства два миллиарда долларов. Перспективную систему планируют принять на вооружение до 2027-го, массовые поставки в войска — в 2030-х. Пентагон рассчитывает получить не менее тысячи AGM-181 для стратегических бомбардировщиков B-52 и новейших B-21.

О тактико-технических характеристиках ракеты пока известно немного. Американские генералы неоднократно заявляли, что стратегическая авиация должна иметь оружие, способное преодолевать современную эшелонированную систему противовоздушной обороны. Это значит, что в AGM-181 применены композитные материалы и другие элементы так называемой стелс-технологии. По оценкам специалистов, дальность полета составляет две с половиной — три тысячи километров, скорость — 800-850 километров в час.

Ракета AGM-181 LRSO Источник изображения: © Public domain/U.S. Air Force

Пентагон хотел два варианта AGM-181 — в ядерном и обычном оснащении. Однако от конвенционной модификации в конце концов отказались, так как она, по сути, дублировала бы имеющиеся на вооружении AGM-158 JASSM. Ядерную боеголовку для LRSO уже выбрали — это хорошо освоенная промышленностью W80 последней модификации mod 4. Сообщалось, что первую W80-4 соберут к сентябрю 2025-го. Мощность заряда — от пяти до 150 килотонн, что позволит одинаково эффективно уничтожать как одиночные цели (например, ракетные шахты), так и площадные.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что США должны модернизировать ядерную триаду, чтобы не отстать от России. В частности, ракета AGM-181 позиционируется как ответ "Орешнику". Однако это неравноценные системы. Российский комплекс обладает дальностью до 5500 километров и снаряжен разделяющейся головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения. LRSO по характеристикам более похожа на российскую крылатую ракету Х-102 мощностью 250 килотонн, которой вооружены дальние ракетоносцы Ту-160.

Длинная рука

Вопрос модернизации ядерного арсенала для Соединенных Штатов далеко не праздный. LRSO должны заменить в войсках крылатые AGM-86B, разработанные почти полвека назад и принятые на вооружение в 1981-м. Как признавались в командовании ВВС США, с годами это оружие все труднее обслуживать из-за устаревшей элементной базы. Кроме того, современные российские и китайские зенитные системы способны легко обнаруживать и сбивать относительно тихоходные AGM-86B.

Однако в свое время эта ракета была грозным оружием. AGM-86B пролетает около 2,5 тысячи километров. Турбореактивный двигатель разгоняет боеприпас до тысячи километров в час. Крылья и рули — складные, выпускаются из фюзеляжа через две секунды после старта. За движение в полете отвечает инерциальная навигационная система: бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ), инерциальная платформа и барометрический высотомер. Ракета достаточно точная — круговое вероятное отклонение от цели не превышает 80 метров, что для ядерного боеприпаса совсем не критично.

AGM-86B вооружены стратегические бомбардировщики B-52. Один самолет берет на борт до 20 ракет: восемь — в бомбоотсеке и еще дюжина — на пилонах под крыльями. Но для более современных стратегических ракетоносцев B-1 и B-2 AGM-86B не подходит из-за слишком больших габаритов. И это еще одна причина, по которой Пентагон решил обновить арсенал "стратегов".

B-52 в строю уже более полувека — с февраля 1955-го. Хотя срок эксплуатации самолетов продлили до 2030 года, эти машины явно устарели. Рано или поздно их отправят на покой, и тогда США рискуют остаться без носителей ядерных крылатых ракет воздушного базирования.

"Золотой" носитель

Главными носителями LRSO станут "невидимки" B-21 Raider. Стратегические бомбардировщики нового поколения разрабатывает с 2016 года промышленный гигант Northrop Grumman. Собирать первый летный образец для ВВС начали в сентябре 2019-го и впервые представили широкой публике в декабре 2022 года на предприятии корпорации в Палмдейле. В сентябре 2025-го стартовали летные испытания второго прототипа B-21, в ходе которых отрабатывается интеграция вооружения и систем управления. Также на различных стадиях сборки — около десятка бомбардировщиков.

Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

B-21 "Рейдер" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и внешне похож на предшественника B-2. Правда, компактнее: размах крыльев — 45 метров против 52. Подробные тактико- и летно-технические характеристики бомбардировщика не разглашались. Однако известно, что самолет дозвуковой, способен достигать максимальной скорости 0,8 Маха. Машина может взять на борт до девяти тонн вооружения — от высокоточных крылатых ракет JASSM-ER с дальностью до тысячи километров до ядерных бомб B-61 в последних модификациях.

Пентагон намерен заказать до 145 самолетов. Однако, отмечают эксперты, B-21 рискует повторить судьбу B-2, который считается самым дорогим серийным самолетом в истории авиации. Цена одной машины с учетом научно-исследовательских и конструкторских работ превышала два миллиарда долларов. ВВС США получили всего 21 Spirit, хотя программа предусматривала поставку более 130 единиц.

Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

В Пентагоне пока не озвучивали приблизительную стоимость бомбардировщика B-21. Но, учитывая постоянно растущие аппетиты американской "оборонки" и общее повышение расходов на разработку и создание перспективных вооружений, смелые планы Вашингтона на 145 машин придется серьезно подкорректировать, как и количество предназначенных для них крылатых ракет LRSO.

Французский дебют

Помимо американцев, новое средство ядерного поражения продемонстрировали французы. СМИ опубликовали фото истребителя Rafale, вооруженного ракетой ASMPA-R. Это, по сути, модернизированная ASMP-A, принятая на вооружение в 2009 году, и, в свою очередь, является развитием ASMP (в строю с 1986-го).

ASMP-R — крылатая ракета с ядерной боевой частью мощностью до 300 килотонн и с дальностью до 500-600 километров. В будущем это оружие станет основой воздушной компоненты французского ядерного арсенала. Ракету приняли на вооружение в 2024-м и в мае прошлого года задействовали в учениях ядерных сил Operation Durandal. Местные СМИ сообщали, что тестовый дебют изделия прошел штатно.

В настоящий момент Франция разрабатывает ракету следующего поколения — гиперзвуковую ASN4G. Она будет нести ту же боевую часть, что и ASMP-R, сможет бить на тысячу километров и развивать скорость до шести-семи чисел Маха. Специально под нее создается и модификация носителя — Rafale F5. Ожидается, что новая ракета встанет на вооружение к 2035-му. Россия тем временем уже активно и успешно применяет аналог — гиперзвуковой "Кинжал" — по целям на Украине.