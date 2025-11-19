Войти
ТАСС

Российские беспилотники Supercam могут начать собирать за рубежом

656
0
0
Беспилотник Supercam SX350 (VTOL)
Беспилотник Supercam SX350 (VTOL).
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская подчеркнула, что БПЛА привлекает внимание иностранных военных благодаря результатам, которые он показывает в зоне СВО

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько зарубежных стран проявляют интерес к возможности передачи технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотных летательных аппаратов линейки Supercam на своей территории. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow - 2025.

"Наш флагман Supercam S350 действительно привлекает внимание иностранных военных благодаря тем результатам, которые он показывает в ходе СВО. Система развивается, сохраняя свою надежность приобретает новые возможности. <…> Некоторые зарубежные страны интересуются передачей технологий и возможностью организации крупноузловой сборки аппаратов Supercam на своей территории", - заявила Згировская.

По ее словам, иностранцев, которые знакомятся с возможностями Supercam S350, интересует его устойчивость к системам РЭБ. "То есть к подавлению и возможность работать при создаваемых помехах, качество съемки, время развертывания комплексов и дальность полета. Также спрашивают, о длительности обучения операторов. Потенциальные заказчики проявляют интерес к возможностям работы Supercam S350 с артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также сопряжению с барражирующими боеприпасами, роль которых в современных военных конфликтах возросла. На СВО Supercam S350 успешно выдает цели для таких известных и эффективных ударных БПЛА, как "Молния-2", "Ланцеты", "Скальпели-М" и другие", - добавила она.

Згировская подчеркнула, что Supercam S350 в условиях активного радиоподавления успешно выполняет воздушную разведку. "Возможности Supercam особенно ценны для штурмовых групп на линии боевого соприкосновения - беспилотник не только выявляет цели, но и передает их точные координаты, интегрируясь с другими системами вооружения, а затем осуществляют объективный контроль поражения целей. Благодаря Supercam и его комплексной работе с ракетными войсками и артиллерией процесс "обнаружение цели - принятие решения - удар по цели" занимает кратно меньше времени. Объем информации и точность координат не сравнимы с данными, которые раньше могла получить наземная разведка", - рассказала официальный представитель ГК "Беспилотные системы".

Кроме того, в организации сообщили, что потенциальных покупателей привлекают простота комплекса и универсальность станции управления, которую можно использовать для всей линейки Supercam. "То есть не надо отдельно переучиваться на разные системы управления. Очень интересны возможности запуска Supercam с автомобиля высокой проходимости - это позволяет расчетам быть более мобильными и живучими", - заключила Згировская.

Выставка Dubai Airshow проходит с 17 по 21 ноября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону