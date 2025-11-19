ВМС США приняли на вооружение последний корабль класса "Индепенденс"

ЦАМТО, 18 ноября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 15 ноября в Панама-Сити (шт.Флорида) церемонии ввода в состав флота боевого корабля прибрежной зоны (LCS-38) "Пирр" класса "Индепенденс".

Корабль построен компанией Austal USA.

(LCS-38) "Пирр" является 19-ым и последним боевым кораблем прибрежной зоны класса "Индепенденс". Строительство корабля началось в 2021 году. Закладка киля состоялась 19 июня 2023 года, крещение – в мае 2024 года, спуск на воду – в августе 2024 года. Приемочные испытания корабля успешно завершились 9 июня 2025 года, и он был передан ВМС США 11 июля 2025 года. Согласно планам, портом приписки LCS-38 "Пирр" будет Сан-Диего (шт.Калифорния).

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществлялось двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых катеров, противоминная борьба, ведение разведки, обеспечение безопасности на море, поддержка действий сил специальных операций.

В июле 2021 года на военно-морской базе ВМС США Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии, LCS-2 "Индепенденс", а в сентябре 2022 года из состава флота был выведен LCS-4 "Коронадо". Как заявило командование ВМС США, корабли данного класса стали менее важны в соперничестве великих держав. По этой причине средства, необходимые для модернизации опытовых кораблей, были перенаправлены на более актуальные проекты, а строительство новых кораблей прекращено.