Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт

Это единственный истребитель пятого поколения, принимавший участие в боевых действиях "в условиях насыщенной современной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы", указал глава Рособоронэкспорта

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Российские производственные мощности готовы к выполнению заказов иностранных покупателей на истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил ТАСС глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Су-57Э на сегодня является единственным истребителем пятого поколения, принимавшим участие в боевых действиях в условиях насыщенной современной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Конечно, интерес к этой машине только растет. Российская промышленность готова к производству этих машин по экспортным контрактам и поставке их иностранным заказчикам, это уже доказанный факт", - сказал Михеев.