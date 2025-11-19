"Рособоронэкспорт": у "Ланцета-Э" наибольшее боевое применение в мире

Генеральный директор компании Александр Михеев также отметил эффективность применения комплекса "Панцирь-СМД-Е"

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Барражирующий боеприпас "Ланцет-Э" интенсивнее всех аналогов в мире применяется в зоне боевых действий, сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Российские барражирующие боеприпасы из состава разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" в обновленном облике на сегодня имеют наиболее интенсивный опыт боевого применения в мире", - сказал он.

Кроме того, Михеев выделил зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е". Он подчеркнул, что применяемый для защиты важных объектов "Панцирь" эффективно поражает все типы аэродинамических целей, в том числе любые беспилотники.