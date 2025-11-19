Войти
Бойцы осваивают новых роботов "Курьер" российского производства

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

ВС России при освобождении Купянска используют НТРК "Курьер"

ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Российские бойцы начали применять при освобождении Купянска новые наземные робототехнические комплексы (НРТК) "Курьер" отечественного производства, позволяющие как вести огонь, так и эвакуировать раненых, рассказал РИА Новости военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Тихий".

"Комплекс представляет собой гусеничную платформу для перевозки раненых, для снабжения, а также для установки огневых систем", – сказал он.

Боец объяснил, что данная техника создана для решения сразу нескольких задач – от снабжения и транспортировки раненых до установки и ведения огня с боевых позиций.

"НРТК может вести огонь как с открытых, так и с закрытых огневых позиций, может снабжать бойцов на переднем крае обороны, минировать подступы, как от техники, так и от пехоты", – отметил военнослужащий.

Данный комплекс изначально был спроектирован под нужды российской армии, имеет понятное управление, подробные инструкции и быструю связь с технической поддержкой. По словам бойца, освоить управление новой машиной можно всего за несколько дней.

"Чтобы научиться им управлять, достаточно нескольких дней, потому что продукт был сделан специально для военных, все оборудование максимально понятно, подписано", – сказал "Тихий".

Особое внимание уделено программному обеспечению на русском языке, что сильно облегчает обучение личного состава. Также боец подчеркнул, что сборка является отечественной, это поможет в будущем наращивать большие объемы производства.

"В данный момент мы обучаем личный состав разного возраста, склада и разного опыта работы", – подчеркнул военнослужащий.

Сейчас, как рассказал "Тихий", техника проходит этап учебных стрельб на одном из полигонов, после чего отправляется на зачистку восточной части Купянска. Кадры тренировочного процесса находятся в распоряжении РИА Новости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
