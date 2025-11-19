Войти
РИА Новости

Россия и Мьянма провели совместные военно-морские учения

627
0
0
Новейший корвет Гремящий
Новейший корвет Гремящий.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба ВМФ

Россия и Мьянма провели совместные военно-морские учения в Андаманском море

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совместные учения ВМФ России и ВМС Мьянмы завершились в акватории Андаманского моря, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"ВМФ России и ВМС Мьянмы провели учение "Марумекс-2025" в акватории Андаманского моря", -говорится в сообщении.

Российский флот на учениях был представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота, в который вошли фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и танкер "Борис Бутома". От ВМС Мьянмы привлекались десантно-вертолетный корабль-док Muttama, фрегат Kyansittha, корвет Tabinshwehti и подводная лодка Minye Theinkhathu.

В течение двух дней отряды кораблей двух стран отрабатывали управление силами при совместном маневрировании, поиске, обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника, а также при выполнении боевых упражнений с артиллерийскими стрельбами и применением противолодочного оружия. Группы антитеррора обеих стран приняли участие в досмотровых действиях и отработали освобождение судна, захваченного "пиратами".

Основная цель учений - развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности, подчеркнули в пресс-службе.

Минобороны России также опубликовало кадры практического этапа "Марумекс-2025".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Продукция
Борис Бутома
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Anawratha
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону