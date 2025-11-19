Иностранные заказчики регулярно интересуются российскими БПЛА "Орлан"

Официальный представитель компании-производителя "Специальный технологический центр" также сообщил, что сейчас есть страны, которые уже используют дроны

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Заказчики из зарубежных стран регулярно проявляют интерес к российским комплексам с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" и "Орлан-30", применяемым в СВО. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-производителя "Специальный технологический центр" (СТЦ) в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"В настоящее время есть страны, которые уже эксплуатируют российские беспилотные комплексы "Орлан". <…> Отношение и заинтересованность к продукции, производимой Российской Федерацией, с каждым месяцем возрастает, регулярно обращаются различные инозаказчики", - сообщили в организации, отвечая на соответствующий вопрос.

Многофункциональный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е" и комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Орлан-30", применяемые ВС РФ в СВО, представлены в рамках выставки в Дубае. Dubai Airshow проходит с 17 по 21 ноября.