РИА Новости

В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

"Ахмат" сконструировал и испытал колесного робота для противотанковых комплексов

КУРСК, 18 ноя - РИА Новости. Колесную роботизированную платформу для противотанковых ракетных комплексов сконструировали и успешно испытали в спецназе "Ахмат" МО РФ, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".

"Идет интеллектуальная борьба, борьба умов. Кто придумывает новый способ поражения, тот доминирует. Поэтому тот же наш дрон с управляемым ПТРК – это такой первый в своем роде", - рассказал "Аид".

Он уточнил, что уже проведены пробные успешные испытания.

"Пробные испытания прошли успешно, будем продолжать… Платформа устойчивая, выстрел держит и помогает", - пояснил командир группы.

Боец с позывным "Конструктор", разрабатывавший вместе со своим братом данную платформу, рассказал, что она в будущем сможет использоваться и для эвакуации, а также с установками более крупного калибра.

