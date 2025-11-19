Беспилотник-разведчик Supercam S350 интегрировали с ИИ-инструментами

Официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская подчеркнула, что модернизацию БПЛА проводят с опорой на реальный боевой опыт

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Российский разведывательный беспилотник Supercam S350 получил интеллектуальную систему автоматической обработки фото и видеоданных на основе ИИ, позволяющую распознавать и классифицировать обнаруженные объекты. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Сейчас ГК "Беспилотные системы" ведет работу в направлении интеграции с ИИ-инструментами - разработали интеллектуальную систему автоматической обработки фото и видеоданных. Комплекс на основе искусственного интеллекта способен в реальном времени или в ходе последующего анализа обнаруживать, распознавать и классифицировать объекты на видео- и фотоизображениях, полученных с борта беспилотника", - рассказала Згировская.

Она подчеркнул, что работа по модернизации комплекса с БПЛА Supercam S350 ведется постоянно и опирается на реальный боевой опыт. "Если обобщить, то полное обновление прошло бортовое радиоэлектронное оборудование - S350 обладает высокой помехоустойчивостью, способен выполнять полетные задания в условиях отсутствия спутниковых сигналов, имеет автономные системы навигации, систему защиты от атак FPV-дронов, качество передаваемых видеоданных улучшено в разы: видеопоток транслируется на НСУ в разрешении Full HD", - отметила Згировская.

Она добавила, что новый шаг в тактике применения - ретрансляция сигнала, то есть прием сигнала и его повторная передача следующему абоненту. "В условиях боевых действий это позволяет увеличивать дальность полетов, а в связке с барражирующими боеприпасами значительно возрастает точность попаданий ударных БПЛА. Новый программно-аппаратный комплекс обеспечивает еще большую помехозащищенность, низкую задержку видеосигнала, возможность ретрансляции данных и построения mesh-сетей для всех беспилотников марки Supercam", - заявила официальный представитель ГК "Беспилотные системы".

Выставка Dubai Airshow проходит 17-21 ноября.