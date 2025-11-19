Войти
ТАСС

Беспилотник-разведчик Supercam S350 интегрировали с ИИ-инструментами

655
0
+1
Российский БПЛА Supercam S350
Российский БПЛА Supercam S350.
Источник изображения: © РИА Новости / Кямаля Алиева

Официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская подчеркнула, что модернизацию БПЛА проводят с опорой на реальный боевой опыт

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Российский разведывательный беспилотник Supercam S350 получил интеллектуальную систему автоматической обработки фото и видеоданных на основе ИИ, позволяющую распознавать и классифицировать обнаруженные объекты. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Сейчас ГК "Беспилотные системы" ведет работу в направлении интеграции с ИИ-инструментами - разработали интеллектуальную систему автоматической обработки фото и видеоданных. Комплекс на основе искусственного интеллекта способен в реальном времени или в ходе последующего анализа обнаруживать, распознавать и классифицировать объекты на видео- и фотоизображениях, полученных с борта беспилотника", - рассказала Згировская.

Она подчеркнул, что работа по модернизации комплекса с БПЛА Supercam S350 ведется постоянно и опирается на реальный боевой опыт. "Если обобщить, то полное обновление прошло бортовое радиоэлектронное оборудование - S350 обладает высокой помехоустойчивостью, способен выполнять полетные задания в условиях отсутствия спутниковых сигналов, имеет автономные системы навигации, систему защиты от атак FPV-дронов, качество передаваемых видеоданных улучшено в разы: видеопоток транслируется на НСУ в разрешении Full HD", - отметила Згировская.

Она добавила, что новый шаг в тактике применения - ретрансляция сигнала, то есть прием сигнала и его повторная передача следующему абоненту. "В условиях боевых действий это позволяет увеличивать дальность полетов, а в связке с барражирующими боеприпасами значительно возрастает точность попаданий ударных БПЛА. Новый программно-аппаратный комплекс обеспечивает еще большую помехозащищенность, низкую задержку видеосигнала, возможность ретрансляции данных и построения mesh-сетей для всех беспилотников марки Supercam", - заявила официальный представитель ГК "Беспилотные системы".

Выставка Dubai Airshow проходит 17-21 ноября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону