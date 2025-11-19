Воздушный крюк: разработан беспилотный эвакуатор БПЛА

Новое изделие позволит собирать сбитые и потерянные дроны и пополнять арсенал запчастями, не рискуя жизнями бойцов на переднем крае

В России разработан эвакуатор дронов. Устройство крепится к беспилотникам коптерного типа. С его помощью проводится дистанционный захват упавшего дрона и перемещение в сторону российских войск. Способность эвакуировать аппараты с нейтральной полосы позволит сохранить жизни бойцов и обеспечить российских военных запчастями, а кроме того — изучить сбитые вражеские беспилотники, говорят эксперты.

На что способен эвакуатор дронов

В Балтийском федеральном университете разработали эвакуатор дронов. Устройство прикрепляется к беспилотным летательным аппаратам коптерного типа. Оно захватывает потерянный свой или сбитый вражеский беспилотник и переносит его по воздуху к позициям российских подразделений.

В линейке есть модели для эвакуации как небольших, так и крупных дронов, сообщили источники «Известий».

В зоне боевых действий на нейтральной полосе накопилось огромное количество сбитых дронов, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Любая попытка зайти туда, чтобы собрать дроны, связана с огромным риском для бойцов, — пояснил эксперт. — Причем там будут лежать не только массовые дроны-камикадзе, но и большие, дорогие беспилотники с ценной начинкой. Эти аппараты можно либо восстановить и заново пустить в бой, либо использовать в качестве доноров. На фронте стараются использовать все возможности, чтобы пополнить свой арсенал. БПЛА-эвакуатор отлично справится со сбором сбитых аппаратов, причем рисковать жизнью людей уже не придется.

Он гораздо лучше справится с эвакуацией, чем наземный аппарат, добавил эксперт.

— Колесный или гусеничный дрон далеко не везде пройдет — будут мешать завалы, воронки и заграждения, — отметил он. — Для БПЛА это не проблема. Также у наземных дронов хуже сохраняется сигнал при удалении от базы, так как его закрывают развалины или складки местности.

Множество комплектующих у дронов взаимозаменяемые, поэтому их сбор — отличная возможность запастись запчастями, считает Юрий Лямин.

— Самые дорогостоящие элементы — это оптико-электронные системы, — отметил эксперт. — Также будут востребованы видеокамеры, аккумуляторы и другие запчасти, включая электромоторы и контроллеры.

Особый интерес будут представлять дроны ВСУ, обратил внимание Юрий Лямин.

— БПЛА постоянно совершенствуются, — отметил он. — Эвакуированные аппараты противника можно будет тщательно изучить. Например, понять, какие новинки есть в области противодействия РЭБ и как их можно обойти. Интересные новинки противника постараться внедрить у себя, что позволит сделать свои аппараты более эффективными.

Машина на поле боя может быть потеряна из-за внешнего воздействия, мелкой поломки или неожиданно севшей батареи, рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин.

— Все их можно легко восстановить, — уточнил он. — У нас в войсках много хороших специалистов, которые не только восстанавливают в полевых условиях поврежденные изделия, но и дорабатывают их. Коптеры, а также запчасти к ним — не дешевы, и от возможности их достать прямо с нейтральной полосы никто не откажется.

Сам коптер — универсальный аппарат, и в случае необходимости устройство буксировки можно снять и отправить беспилотник с другими задачами, отметил эксперт.

— В случае необходимости он сможет служить доставщиком, — рассказал он. — Будет возить нашим передовым частям боекомплект, медикаменты, воду и другие важные грузы.

На сегодняшний день большая часть сбитых или упавших беспилотников, особенно в зоне боевого контакта, представляет серьезную опасность: противник часто дооснащает их зарядом с дистанционным или контактным взрывателем, либо устанавливает систему самоликвидации, которая активируется при механическом воздействии, попытке поднять или сдвинуть аппарат, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Ручной подъем подобных дронов сопряжен с постоянным риском для жизни специалистов, занимающихся разминированием и эвакуацией трофейной техники, — пояснил он. — Использование специализированного эвакуатора позволяет дистанционно зацепить подозрительный аппарат, отбуксировать его на безопасное расстояние и уже вне опасной зоны проводить осмотр, разминирование или утилизацию. Это напрямую снижает вероятность потерь среди саперов за счет исключения человеческого фактора при первом контакте с возможным зарядным устройством в конструкции дрона или его корпусе. Кроме того, при массовом применении такой техники появляется возможность оперативно эвакуировать вражеские беспилотники для дальнейшего технического анализа, не подвергая риску дежурные инженерные подразделения.

Кроме того, эвакуатор может быть незаменимым средством в случаях, когда работает по территории, простреливаемой противником, или на минном поле: дистанционный захват и транспортировка снимают угрозу и для других военнослужащих, занимающихся поиском и сбором трофейных предметов, добавил эксперт.

Какие виды беспилотников есть в войсках

В последнее время в России разрабатываются беспилотники для решения самых разных задач. «Известия» сообщали о новом роботизированном кабелеукладчике. Это дистанционно управляемая гусеничная платформа на электротяге. Она оснащена плугом, который во время движения роет канаву для проводов. Кабель раскручивается из катушки — она установлена на специальном прицепе. При этом машина может закреплять его скобами во время движения. Канава потом засыпается землей благодаря специальному приспособлению. Кабелеукладчик управляется оператором дистанционно. Наземные кабелеукладчики часто действуют в паре с беспилотными летательными аппаратами, которые помогают операторам-связистам корректировать маршрут с учетом особенностей местности и текущей обстановки в районе проведения работ.

Для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность всё чаще используются кабелеукладчики-БПЛА. Это FPV-дроны со специальной катушкой, на которую намотан бронированный оптоволоконный кабель. Во время полета дрона он разматывается, позволяя протянуть линию связи к передовыми отрядам наших войск или отдельным блиндажам.

В отряды противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) ВМФ РФ поступили беспилотные летательные аппараты. С их помощью можно обнаруживать и уничтожать диверсионные силы противника под водой и на берегу. На Тихоокеанском флоте уже провели учения по отработке тактики поиска противника.

Целую линейку дронов получили инженерные войска. БПЛА ведут поиск взрывоопасных предметов с воздуха. А при обнаружении взрывоопасного предмета уничтожают его сбросами или накладными зарядами. Аппарат может снизиться и разместить на мине, к примеру, тротиловую шашку, которую затем дистанционно подрывают.

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали применять новые аэрозольные боеприпасы для беспилотников. Они скрывают личный состав и машины от наблюдения противника. При этом они способны обеспечивать защиту бронетехники от оружия с радиолокационным наведением. Боеприпасы уже успешно проверены в боевых условиях.

Роман Крецул

Богдан Степовой