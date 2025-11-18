Первый и единственный космический полет «Бурана».

16 ноября этого года в Москве, в Центре московского долголетия «Тушино», прошел круглый стол, посвященный триумфальному полету орбитального корабля (ОК) «Буран»

Источник: Валерий Агеев

Первый и единственный космический полет «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Его продолжительность составила 205 минут, корабль сделал два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку. Полет прошел полностью в автоматическом режиме, для чего использовался отечественный компьютер и программное обеспечение.

Неудивительно, что факт полета советского орбитального самолета в космос и его посадка в автоматическом режиме под управлением бортового компьютера вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Воспоминаниями о работе по программе «Энергия-Буран» на круглом столе поделились инженеры, ветераны Тушинского машиностроительного завода (ТМЗ) и НПО «Молния». В, частности, было рассказано об основных этапах создания и реализации первого в мире полета беспилотного космического корабля.

Немного истории

«Энергия-Буран» — космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС). Она стала одной из двух реализованных в мире систем МТКС и одновременно ответом на аналогичную многоцелевую военно-гражданскую программу США «Спейс шаттл».

Создание советской многоразовой космической системы как средства сдерживания потенциального противника было обусловлено в результате исследований, осуществленных Институтом прикладной математики АН СССР и НПО «Энергия» в 1971–1975 годах. Анализ показал, что запуск американской многоразовой системы «Спейс шаттл» даст США решающее превосходство в процессе нанесения упреждающего ракетно-ядерного удара.

Также руководство СССР опасалось возможности использования космических челноков как носителей ядерного оружия. Доходило и до полных курьезов. Советское руководство решило, что шаттлы будут похищать с орбиты Земли советские спутники и космические станции типа «Салют» и «Алмаз». В основу этих опасений легло то, что габариты грузового отсека и допустимая масса возвращаемой полезной нагрузки шаттлов позволяли это осуществить.

В связи с этим защиту космических кораблей от «похищения»

предполагалось осуществлять с помощью автоматических пушек НР-23 конструкции Нудельмана — Рихтера и двух ракет-перехватчиков типа «космос — космос».

При этом почему-то никто не задумался об отдаче при стрельбе из пушек или пуске ракет в космосе, что могло бы унести стреляющий корабль к иным мирам. К счастью, до стрельбы в открытом космосе дело не дошло.

На самом деле американцам было вовсе не до космического пиратства и захвата советских спутников, тогда они занимались разработкой собственных космических аппаратов оптической разведки KH-11 KENNAN. Именно их должны были выводить на орбиту и возвращать с нее шаттлы.

Тушинский машиностроительный завод – малая родина «Бурана»

Глубоко засекреченная программа «Энергия-Буран» была официально утверждена в 1976 году. Семьдесят министерств и ведомств и 1286 предприятий СССР (более миллиона человек) принимали участие в создании системы.

Головным разработчиком космического корабля стало специально созданное НПО «Молния». Его возглавил Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, в 1960-е годы уже работавший над проектом многоразовой авиационно-космической системы «Спираль».

Источник: Валерий Агеев

Производство орбитальных кораблей осуществлялось на Тушинском машиностроительном заводе с 1980 года. ТМЗ был основан в 1932 году с целью освоения новейших образцов авиационной техники. В разное время на заводе выпускалась как продукция военного назначения — фронтовые истребители «Як-7», «Як-9», так и гражданская продукция — троллейбусы, трамваи, автобусы.

В 1980–1990-х годах на предприятии осуществлялось строительство пилотируемых орбитальных кораблей многоразового использования «Буран». Как заявил на встрече бывший главный инженер ТМЗ Юрий Бирюков, выбор строительства «Бурана» был между Тушино и Смоленским авиационным заводом (САЗ).

Источник: Валерий Агеев

Однако был выбран ТМЗ, во многом благодаря тому, что в свое время здесь сумели собрать сверхзвуковой самолет Т-4 «Сотка» — стратегический ракетоносец и разведчик, при строительстве которого применялись уникальные титановые сплавы и нержавеющая сталь.

Причина выбора ТМЗ обуславливалась и еще одним не явным фактором. САЗ делал пассажирский самолет Як-42 и в первый же полет с пассажирами он разбился. Поэтому ответственные товарищи там, на верху, в кулуарах заявили:

- Какой им «Буран»? Они нормальный самолет сделать не могут, а не то, что космический. И тогда предложили Игорю Звереву, на тот момент директору ТМЗ, строительство «Бурана». Но строго заявили:

- Не сделаешь в срок, будешь снят с работы с волчьим билетом!

Зверев предполагал, что сделать корабль в такой нереальный срок нельзя, но понимал еще и то, что если завод возьмет «Буран», то всем работникам завода будет жилье, зарплаты, предприятие реконструируют, появится новое оборудование, связи с другими заводами. Рискнул, и не прогадал. 7% от суммы, выделенной заводу на «Буран», пошли на строительство домов, поликлиники, культурного центра и пионерского лагеря “Салют” под Истрой. Многие рабочие даже получили земельные участки с готовыми коммуникациями..

Помимо строительства «Бурана», Тушинский машиностроительный завод (ТМЗ) участвовал в разработке и создании некоторых других космических проектов, например, «Изделие 0.02». Это был самолёт-аналог «Бурана» с реактивными двигателями, который использовался для испытательных полётов в атмосфере и отработки посадки.

Это была «Буря». Космический корабль, который должен был совершить второй в истории программы полёт в космос в автоматическом режиме и стыковаться со станцией «Мир». Это был «Байкал». Третий лётный экземпляр, который был готов на 30–50% и намечался к полёту в 1994 году.

Это была «Спираль». Военная авиационно-космическая система с воздушным стартом, которая состояла из гиперзвукового самолёта-разгонщика и военного орбитального самолёта с ракетным ускорителем.

Есть ли жизнь после смерти?

К сожалению, первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме, без экипажа на борту. Больше его не запускали, хотя «Буран» был рассчитан на 100 полётов в космос. В 1990-х годах работы по программе «Энергия — «Буран» приостановили, а в 1993 году программу окончательно закрыли.

А 12 мая 2002 года на многоразовую космическую систему «Энергия-Буран» в собранном состоянии, которая хранилась на Байконуре в монтажно-испытательном корпусе, с высоты 60 метров обвалилась бетонная крыша. Погибли восемь строителей, ракета-носитель «Энергия» и, естественно, «Буран».

Он погиб, но после него появились новые технологии в разных областях: в разработке материалов, систем управления, двигателей и программного обеспечения. Эти достижения были связаны с необходимостью создать прочную и одновременно лёгкую конструкцию планера, способную длительно работать в тяжёлых условиях.

Для создания «Бурана» на ТМЗ освоили, например, автоматическую сварку деталей из титановых сплавов в камерах с нейтральной средой, фрезеровку и сварку агрегатов диаметром до 6 метров на установке УПСФ-2 с управлением от ЭВМ.

Для «Бурана» в НИИ ВИАМ разработали уникальные кварцевые огнеупорные плитки. Они были нужны, чтобы защитить «Буран» от экстремальных температур. Благодаря этой «броне» корабль не сгорел в атмосфере, а предполагаемый экипаж мог чувствовать себя комфортно на борту. Легкие, почти невесомые плитки могли выдержать нагрев до 1600°C. Интересно отметить, что в полете отвалилось лишь несколько штук! Как заявил ветеран НПО «Молния» Кирилл Ратников, эти технологии широко применяются и сегодня, и смогут применяться в будущем.

Источник: Валерий Агеев

Кроме того, на вечере был поднят вопрос о создании на территории Тушино музейного технико-историко-культурного комплекса, предварительно названного «Музей заводов». В нем смогут располагаться экспонаты предприятий, расположенных на территории Тушино.

Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев