Экс-глава ЦРУ вошел в консультативный совет производителя украинских ракет «Фламинго»

Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

AP: Майк Помпео вошел в консультативный совет украинской компании Fire Point

Бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео вошел в консультативный совет украинской военной компании Fire Point, которая может быть связана с главным фигурантом крупного коррупционного скандала на Украине Тимуром Миндичем. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Это большая честь для нас. Мы решили, что, так как мы становимся крупной международной компанией, необходимо гарантировать соблюдение самых четких и лучших корпоративных стандартов», — сказала журналистам глава компании Ирина Терех.

Известно, что совет директоров создали на прошлой неделе, 12 ноября. Тогда и пригласили в него Помпео, пишет агентство. По данным журналистов, в него войдут еще три человека, однако их имена не уточняются.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски.

Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского лидера. Предприниматель, предположительно, является совладельцем Fire Point — производителя украинских дронов и дальнобойных ракет «Фламинго».

Ранее на Западе назвали обыски НАБУ у Миндича ответом на политику Зеленского.

Анна Кабанова

