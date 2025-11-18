Войти
США вывезли из Японии установки для запуска ракет Tomahawk

Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: Eugene Hoshiko/AP

Kyodo: США вывезли из Японии пусковые установки Typhon

Соединенные Штаты вывезли с базы Ивакуни в Японии батарею наземного комплекса «Тифон» (Typhon), развернутую в сентябре в рамках двусторонних учений, и вызвавшую озабоченность Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Kyodo.

17 ноября региональное бюро министерства обороны Японии уведомило городскую администрацию о вывозе комплекса «Тифон», который должен был состояться после завершения японо-американских учений Resolute Dragon 25. Как отмечается, комплекс «Тифон» предназначен для запуска ракет средней и меньшей дальности, таких как SM-6 и Tomahawk.

Как сообщили в российском МИД, учения Resolute Dragon 25 проходили с 11 по 25 сентября, а техника после их окончания не была вывезена с архипелага. В связи с чем российское министерство иностранных дел напомнило о своем праве принять необходимые компенсирующие меры для обеспечения должного уровня безопасности.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя размещение комплекса «Тифон», заявила, что Москва неоднократно предупреждала Токио о недопустимости провокационных действий вблизи российских границ.

Ранее США развернули опасный для флота РФ ракетный комплекс на Балтике.

Игорь Зимин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
SM-6
Проекты
Военные учения
