Пулково может стать полигоном для тестирования наземной беспилотной техники

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Минтрасн: Пулково может стать полигоном для тестов наземной беспилотной техники

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" может стать пилотным полигоном для внедрения беспилотной наземной техники для повышения эффективности работы авиагавани, сообщило министерство транспорта России.

"Замминистра транспорта Владимир Потешкин провел рабочую встречу с представителями аэропорта и компании "Когнетив". Главная тема - внедрение беспилотной наземной техники для повышения эффективности работы аэропорта. В ходе встречи обсудили предварительную концепцию, по которой "Пулково" станет пилотным полигоном", - отмечено в пресс-релизе ведомства.

Страны
Россия
