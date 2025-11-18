Япония завершает свой тайный путь к атомному подводному флоту

Вслед за Южной Кореей теперь и Япония рассматривает возможность строительства собственного атомного подводного флота. Как Япония десятилетиями скрытно создавала военно-технические возможности для такого рывка – и какое значение появление атомных подлодок будет иметь для всего Тихоокеанского региона, и особенно для России?

Не прошло и месяца с момента, когда о своих потенциально возможных атомных подлодках (АПЛ) заикнулась Южная Корея, как министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сделал заявление о том, что Япония должна обдумать использование атомных подлодок, вместо дизель-электрических. В своем недавнем выступлении Коидзуми заявил: "Обстановка вокруг Японии становится настолько сложной, что нам приходится задуматься, продолжать ли использовать дизельное топливо или же сделать выбор в пользу атомных подводных лодок".

Японцы далеко не вчера задумались об атомных подлодках. Просто об этом не принято говорить. Как и о японском надводном флоте, способном разбить ВМС Британии или Франции. Как и об их второй в мире по силе противолодочной авиации. Как о ВВС, способных на равных воевать с китайскими.

Японцы – мастера когнитивных искажений. Они не лгут и ничего не скрывают. Но они делают так, что люди просто не интересуются японскими военными планами, удерживая в голове образ миролюбивой страны с аниме, рисовыми палочками и развитым автопромом.

Японцы не скрывали свои эксперименты с твердотопливными ракетами – просто провели их под маркой программы ракеты-носителя М-V. Теперь, если надо, они сделают ракету, способную забросить десять боевых блоков в любую точку на тысячи километров вокруг. Но это проходит мимо массового сознания.

И японские геофизические ракеты, забрасывающие сотни килограмм груза в космос – тоже имеют не только научное значение. Когда японцы строили свои "вертолетоносные эсминцы", сразу было ясно, что это авианосцы, но на этом тоже никто не акцентировал внимания. Сейчас, когда с них уже летают F-35B, тоже не акцентируют.

О том, что Япония сама обеспечивает себя атомными реакторами, знают все. Как и о том, что им до атомной бомбы несколько месяцев работы. Но все это идет каким-то фоном и не принимается во внимание. Так работает когнитивное искажение. С атомным подплавом такая же история.

После 1952 года оккупация Японии официально была прекращена. Япония и США стали союзниками, и перед японцами встал вопрос о возрождении японской военной мощи. Это был долгий процесс, который идет до сих пор – медленно ровно настолько, чтобы никого не напугать.

Атомные энергетические установки для кораблей были его частью, но здесь Япония особенно осторожна. В 1955 году в Японии был основан полугосударственный "Японский институт исследований атомной энергии", ныне являющийся частью Японского агентства атомной энергии. В том же году институт приступил к исследованию не только энергетических, но и транспортных атомных реакторов, для чего была основана "Группа по исследованию атомных кораблей".

В 1963 году в Институте был принят "Базовый план исследований, необходимых для разработки и развития корабля с атомной силовой установкой". Через год японцы начали проектировать исследовательское судно, которое в будущем стало известно как "Муцу" ("Mutsu").

Здесь стоит сделать оговорку. Атомная энергетическая установка на гражданском судне в тем годы не обязательно свидетельствовала о его военном назначении. СССР уже строил атомные ледоколы. В США 1959-м году было спущено на воду коммерческое судно с атомной силовой установкой "Savannah". В Западной Германии был построен экспериментальный атомный сухогруз "Otto Hahn", который эксплуатировался с атомной энергоустановкой до 1979 года.

Японцы, с одной стороны, объявили свое судно "экспериментальным, грузовым", как и американцы с немцами. С другой, "Муцу" имел чисто символические грузовые отсеки, и было ясно, что японцы хотят исследовать не использование атомных энергоустановок в коммерческих целях, а просто их использование, для чего угодно. И это было кардинальное отличие "Муцу" и от подчеркнуто гражданского американского проекта, и от немецкого, который даже возил насыпные грузы.

К моменту, когда "Муцу" заканчивали строить, на американском и немецком примерах уже было ясно, что гражданские атомные суда не имеют перспектив – их просто не пускают в порты, а обслуживание слишком сложное для негосудаственных структур. СССР тут не выглядел как исключение, потому что кроме ледоколов, которым нужна большая мощность, гражданских атомных судов тогда не строил.

Японцы понимали бесперспективность атомных энергоустановок для гражданского судоходства. Тем не менее, в 1972 году "Муцу" был спущен на воду. "Чисто гражданского" в нем был только уровень обогащения урана для реактора – примерно 4,44%, но и здесь не все так просто – низкообогащенный уран используется и в военных реакторах тоже, например, у французских атомных подлодок типа "Рубис" (7%).

В 1974 году японцы впервые попробовали запустить атомный реактор на "Муцу", и сразу же произошла авария с утечкой радиоактивного теплоносителя. Аварию устранили и судно продолжило использоваться. И вот тут и зарыт интересный момент

– в условиях когда невозможность использования атомных энергоустановок уже была очевидна, "Муцу" находилось в эксплуатации 21 год. Для сравнения, американцы и немцы наигрались в коммерческий атом за десять лет. Японцы же шлифовали свой водо-водяной реактор (принципиально такой же, как и на подлодках, хоть и не только на них) до достижения… и вот тут мы не знаем, до достижения чего. То, что они решили все практические проблемы известно. А с какой целью хронически аварийное на первом своей жизни этапе судно содержали 21 год – неизвестно.

Так или иначе, после отработки технических вопросов, в 1995 году судно перестроили в неатомное, переименовали и больше попыток строить транспортные реакторы Япония не предпринимала. В то же время исследования по этой тематике не прекращались. Подводные исследования Япония тоже вела. Тот же Институт в году опубликовал "Исследование условий эксплуатации и системы эксплуатации атомного подводного исследовательского судна; Отчет рабочей группы по применению сверхмалого ядерного реактора для исследования океана". Никакого исследовательского судна они, конечно, не построили, а вот исследования продолжились.

Новый импульс японские попытки получили в 2020-х годах. В 2024 году стало известно, что компания Mitsubishi Heavy Industries заключила договор о сотрудничестве в создании морского атомного реактора с британской компанией Core Power.

В последнее время произошел всплеск публикаций о том, что все-таки у атомных торговых судов есть будущее. Сегодня мы знаем, что именно под гипотетическим использованием атомной энергии для торговых судов прятала свои военные исследования Южная Корея. И, как выясняется, не только она.

В феврале 2024 года в японском министерстве обороны была создана т. н. "Штаб-квартира по реализации усиления фундаментальных оборонительных возможностей", при которой было сформировано постоянно действующая Экспертная группа с участием ученых и представителей бизнеса. В докладе от 19 сентября 2025 года она рекомендовала рассмотреть "обретение подлодками с установками вертикального пуска ракет улучшенных возможностей по дальнему плаванию и длительному пребыванию под водой… без оглядки на традиционные ограничения".

Сложно воспринять это иначе как прямой намек на атомные подводные лодки. Но до того, как южнокорейцы обратились к США за разрешением строить АПЛ, японцы ждали. Сейчас же, прикрываясь угрозами от России, Китая и КНДР, они озвучили свой интерес публично. Пока это еще не решение. Видимо, пройдет некоторое время, нужное, чтобы все привыкли к разговорам про японский атомный подплав и перестали обращать внимание на новости о нем.

Возможности Японии самостоятельно построить атомные подлодки не должны вызывать сомнений.

Такие образцы подводного кораблестроения как подлодки типа "Taigei" однозначно показывают, что кроме энергоустановки Японии не нужно уметь ничего, все уже есть. Высокообогащенного урана, который используют в реакторах подлодок США и Россия, у Японии нет. Но, как показывает пример Франции, без этого можно обойтись. А на доводку морского реактора с низкообогащенным ураном у Японии были десятки лет, и она их интенсивно использовала.

Наличие во флоте атомных подлодок откроет перед Японией возможности формирования боевых групп, лишь немногим уступающих по мощности тем, которые формируют ВМС США с использованием своих авианосцев. Эти группы будут сильнее, чем так называемые Экспедиционные ударные группы (expeditionary strike group, ESG) тех же ВМС США, в которых вместо авианосца используется универсальный десантный корабль с боевыми самолетами на борту.

Также Япония получит возможность проводить морские операции на дальности, которая будет ограничена только выносливостью экипажа подлодки и запасами продуктов на борту. Японцы смогут присутствовать где угодно в Охотском море, у Камчатки, и, по большому счету где угодно в Азиатско-тихоокеанском регионе. То, какие преимущества получат японские подлодки непосредственно в бою, зависит от их будущей конструкции.

Россия, как известно, отдает себе отчет в том, насколько враждебна политика Токио по отношению к Москве, особенно на морских пространствах. Появление в составе ВМС Японии атомных подводных лодок сделает японскую угрозу для России сравнимой с той, какой она была перед Второй Мировой войной.

Александр Тимохин