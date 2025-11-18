Мантуров рассказал о помощи ИИ летчикам Су-57 в зоне СВО

Мантуров заявил об активном применении ИИ на Су-57 в зоне СВО

Во время выставки Dubai Airshow 2025 представители России рассказали о ключевых технологиях искусственного интеллекта в работе истребителя Су-57.

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью работы истребителей Су-57 в зоне специальной военной операции, передает ТАСС.

Первый вице-премьер Денис Мантуров на выставке Dubai Airshow 2025 отметил: "Я лишний раз сегодня задал вопрос нашему шеф-пилоту Су-57 относительно того, насколько эффективно применяется искусственный интеллект в работе пилота... Искусственный интеллект, конечно, сегодня является уже неотъемлемой его частью".

По словам Мантурова, технологии искусственного интеллекта позволяют летчикам быстрее принимать решения и оперативно управлять и самолетом, и средствами поражения. Он также подчеркнул, что ИИ активно участвует во взаимодействии с пилотом даже в демонстрационных полетах на выставке в Дубае.

Импортозамещенные российские вертолеты "Ансат" и Ка-32 востребованы на международном рынке, заявил Мантуров. "Это активно сегодня востребовано на рынке, особенно импортозамещенные версии, когда мы ни от кого не зависим, мы их можем в любые страны поставлять без каких-либо ограничений", – подчеркнул он.

На выставке Ростех впервые за рубежом представил новую версию "Ансата" с российскими двигателями ВК-650В и обновленными системами, а Ка-32А11М показал улучшенную систему пожаротушения и способен перевозить до 4 тыс. литров воды и 400 литров пены.

Россия получила заказы на производство космических двигателей для зарубежных покупателей. Мантуров отметил, что интерес к этому сегменту связан с большими возможностями российских разработок, в частности двигателей РД-171, РД-181 и РД-180, которые уже поставляются за границу. Россия продолжает работы по многоразовым ракетам и планирует развивать свою долю на глобальном космическом рынке, добавил первый вице-премьер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские самолеты МС-21 и SJ-100 были продемонстрированы на выставке Dubai Airshow 2025.

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид бен Султан Аль Нахайян лично посетил российский павильон площадью почти 5 тыс. кв. метров на этом мероприятии.

На международном авиасалоне в Дубае впервые показали многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, который участвует в летной программе. В рамках выставки будут проходить переговоры о возможных поставках Су-57 зарубежным заказчикам с демонстрационными полетами.

Ольга Иванова