Макрон надеется на завершение конфликта на Украине до 2027 года

Президент Франции уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после его ухода из Елисейского дворца

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после его ухода из Елисейского дворца в 2027 году.

"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", - сказал Макрон на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже после подписания документов о французской военной помощи Киеву, которые предусматривают, в частности, поставку 100 истребителей Rafale.

По словам Макрона, он "по-прежнему столь же решительно настроен добиться мира". "Многие решения, включая военно-технические, принятые сегодня, являются абсолютно необходимыми для подготовки надежного мира", - утверждал французский лидер.

Нынешний визит Зеленского к Макрону стал девятым с момента начала украинского конфликта в 2022 году.

Конституция Франции запрещает Макрону баллотироваться на третий срок на президентских выборах в 2027 году.