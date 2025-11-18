Войти
ТАСС

Макрон надеется на завершение конфликта на Украине до 2027 года

597
0
0
Президент Франции Эмманюэль Макрон Sarah Meyssonnier/ Pool via AP
Президент Франции Эмманюэль Макрон Sarah Meyssonnier/ Pool via AP.
Источник изображения: © Sarah Meyssonnier/ Pool via AP

Президент Франции уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после его ухода из Елисейского дворца

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после его ухода из Елисейского дворца в 2027 году.

"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", - сказал Макрон на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже после подписания документов о французской военной помощи Киеву, которые предусматривают, в частности, поставку 100 истребителей Rafale.

По словам Макрона, он "по-прежнему столь же решительно настроен добиться мира". "Многие решения, включая военно-технические, принятые сегодня, являются абсолютно необходимыми для подготовки надежного мира", - утверждал французский лидер.

Нынешний визит Зеленского к Макрону стал девятым с момента начала украинского конфликта в 2022 году.

Конституция Франции запрещает Макрону баллотироваться на третий срок на президентских выборах в 2027 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
Rafale
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 19:00
  • 0
Стоимость эффекта: Формула, которая ломает военную машину Запада
  • 18.11 18:47
  • 2
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 18.11 18:03
  • 1
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза
  • 18.11 17:57
  • 11518
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.11 10:56
  • 0
Торг лояльностью: перипетии вокруг ЛУКОЙЛа
  • 18.11 07:45
  • 0
Комментарий к "Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином"
  • 18.11 06:00
  • 0
Ответы на "Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий"
  • 18.11 03:02
  • 0
Ответ на "Когда танки снова станут хозяевами поля боя"
  • 18.11 00:52
  • 2
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300