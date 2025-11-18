Власти Тайваня реанимировали программу фрегата нового поколения

Тайвань возобновил работу над программой фрегата следующего поколения, которую приостановили ​​на несколько лет. Как сообщает Naval News, бюджет министерства национальной обороны на 2026 год предполагает затраты в размере 142,03 млн новых тайваньских долларов (4,4 млн долларов США) на проектирование и оценку боевого корабля водоизмещением 6000 тонн.

Военно-морской флот Тайваня разместил на официальной правительственной платформе закупок запрос предложений на "профессиональные услуги по проектированию и оценке боевого корабля следующего поколения".

Масштабная модель фрегата нового поколения для ВМС Тайваня Naval News

Фрегат нового поколения был частью амбициозного плана развития сил, состоящего из 12 пунктов, представленного в 2016 году. Первоначально заявлялась задача построить корабль водоизмещением 4500 тонн, оснащенный радиолокационной системой с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

ВМС подали заявку в Национальный институт науки и технологий Чуншань (NCSIST), основной разработчик вооружений в контуре Минобороны. Однако проект приостановили после того, как специалисты NCSIST столкнулись с трудностями при разработке компактного радара с АФАР, подходящего для платформы водоизмещением 4500 тонн.

Позднее рассматривался вариант постройки двух легких фрегатов водоизмещением около 2500 тонн, но он также был отвергнут.

Согласно обновленной концепции, ВМС Тайваня планируют оснастить фрегат следующего поколения системами вертикального пуска (вероятно, Mk.41), способными запускать крылатые ракеты местной разработки HF-2E.

В настоящее время надводный флот Тайваня насчитывает 25 кораблей, большинство из которых введены в эксплуатацию в период с 1990-х по начало 2000-х годов. Среди них – четыре эсминца класса "Ки Лунг", десять фрегатов класса "Чэн Кунг", шесть фрегатов класса "Кан Дин" (созданных на основе французских фрегатов типа "Лафайет") и пять фрегатов класса "Чи Ян" (ранее – американские фрегаты класса "Нокс").

Пятнадцать из этих кораблей находятся в строю более 25 лет, причём фрегаты класса "Чи Ян" несут службу уже больше 50 лет. Эти корабли оснащены паровыми турбинами, которые сейчас считаются безнадежно устаревшими.