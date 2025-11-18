Войти
Flotprom

Власти Тайваня реанимировали программу фрегата нового поколения

619
0
0

Тайвань возобновил работу над программой фрегата следующего поколения, которую приостановили ​​на несколько лет. Как сообщает Naval News, бюджет министерства национальной обороны на 2026 год предполагает затраты в размере 142,03 млн новых тайваньских долларов (4,4 млн долларов США) на проектирование и оценку боевого корабля водоизмещением 6000 тонн.

Военно-морской флот Тайваня разместил на официальной правительственной платформе закупок запрос предложений на "профессиональные услуги по проектированию и оценке боевого корабля следующего поколения".

Масштабная модель фрегата нового поколения для ВМС Тайваня

Naval News


Фрегат нового поколения был частью амбициозного плана развития сил, состоящего из 12 пунктов, представленного в 2016 году. Первоначально заявлялась задача построить корабль водоизмещением 4500 тонн, оснащенный радиолокационной системой с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

ВМС подали заявку в Национальный институт науки и технологий Чуншань (NCSIST), основной разработчик вооружений в контуре Минобороны. Однако проект приостановили после того, как специалисты NCSIST столкнулись с трудностями при разработке компактного радара с АФАР, подходящего для платформы водоизмещением 4500 тонн.

Позднее рассматривался вариант постройки двух легких фрегатов водоизмещением около 2500 тонн, но он также был отвергнут.

Согласно обновленной концепции, ВМС Тайваня планируют оснастить фрегат следующего поколения системами вертикального пуска (вероятно, Mk.41), способными запускать крылатые ракеты местной разработки HF-2E.

В настоящее время надводный флот Тайваня насчитывает 25 кораблей, большинство из которых введены в эксплуатацию в период с 1990-х по начало 2000-х годов. Среди них – четыре эсминца класса "Ки Лунг", десять фрегатов класса "Чэн Кунг", шесть фрегатов класса "Кан Дин" (созданных на основе французских фрегатов типа "Лафайет") и пять фрегатов класса "Чи Ян" (ранее – американские фрегаты класса "Нокс").

Пятнадцать из этих кораблей находятся в строю более 25 лет, причём фрегаты класса "Чи Ян" несут службу уже больше 50 лет. Эти корабли оснащены паровыми турбинами, которые сейчас считаются безнадежно устаревшими.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
Mark 41
Проекты
La Fayette
АФАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 19:00
  • 0
Стоимость эффекта: Формула, которая ломает военную машину Запада
  • 18.11 18:47
  • 2
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 18.11 18:03
  • 1
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза
  • 18.11 17:57
  • 11518
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.11 10:56
  • 0
Торг лояльностью: перипетии вокруг ЛУКОЙЛа
  • 18.11 07:45
  • 0
Комментарий к "Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином"
  • 18.11 06:00
  • 0
Ответы на "Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий"
  • 18.11 03:02
  • 0
Ответ на "Когда танки снова станут хозяевами поля боя"
  • 18.11 00:52
  • 2
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300