ЦАМТО: премьера истребителя Су-57Э в Дубае должна привлечь внимание, прежде всего, Индии

ЦАМТО, 17 ноября. Ближневосточная премьера истребителя Су-57Э должна привлечь внимание, прежде всего, Индии, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Мы должны рассматривать Индию в качестве одной из стран, для которой закупка и последующее лицензионное производство Су-57Э будет представлять особенный интерес", – сказал И.Коротченко.

Он напомнил, что в российско-индийских отношениях есть практически 60-летний опыт взаимодействия при производстве авиационной техники. Наиболее знаковый проект – лицензионное производство на мощностях индийской корпорации HAL истребителей Су-30МКИ, которые составляют основу ударного потенциала ВВС Индии. В рамках этого проекта Россия продемонстрировала готовность передачи технологий без каких-либо ограничений.

По мнению директора ЦАМТО, для Индии могла бы представлять интерес поставка первой установочной партии Су-57Э с последующей организацией лицензионного производства этих машин в Индии на заводах корпорации HAL.

"Разумеется, все это будет возможно после подписания соответствующего контракта", – отметил И.Коротченко.

Он пояснил, что Россия также могла бы предложить Индии локализацию производства средств поражения для истребителей пятого поколения – основного типажа ракет, используемых Су-57Э, в том числе с внутрифюзеляжной подвеской боекомплекта.

"Это даст Индии возможность получить уникальные компетенции и стать одной из мировых держав, способных самостоятельно производить истребители пятого поколения, которые критически важны для обороноспособности страны", – подчеркнул И.Коротченко.

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.