ТАСС

Президент ОАЭ на Dubai Airshow поднялся на Су-57Э

Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также ознакомился с обновленным "Ланцетом-Э"

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поднялся на новейший российский истребитель Су-57Э и посетил премьеру обновленного разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" производства ZALA. Посещение состоялось в рамках осмотра российской экспозиции на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

В "Рособоронэкспорте" рассказали ТАСС, что на статичной площадке, где размещена российская техника, глава государства поднялся на новейший российский истребитель Су-57Э, где ему доложили о тактико-технических характеристиках машины.

"Иммерсивное шоу ZALA стало ключевым центром всей российской экспозиции. Его осмотрел президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян", - рассказали ТАСС в компании. Там добавили, что шоу в том числе посетила и российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, а также главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

Иммерсивное шоу ZALA - масштабная программа, где на экране 360 градусов презентована работа комплекса. Так, показано как разведывательный беспилотник Z-16Э способен преодолевать воздействие комплексов радиоэлектронной борьбы противника, а также самостоятельно идентифицировать цели. В свою очередь барражирующие боеприпасы наводятся и поражают цели.

Также он осмотрел российский вертолет Ка-52, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е". Кроме того, лидер ОАЭ посетил стенд ГК "Беспилотные системы", где ознакомился с флагманским беспилотником-разведчиком Supercam S-350, применяемым на СВО, а также новейшим аппаратом для разведки S180, рассказали ТАСС в ГК "Беспилотные системы". 

  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-52
Компании
Беспилотные системы
Ростех
РОЭ
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
