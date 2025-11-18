Войти
В Москве определили ориентиры обновления гражданского флота

В Москве определили ориентиры обновления гражданского флота

Минпромторг РФ представил свое видение обновления отечественного гражданского флота, указав как целевой ориентир снижение среднего возраста судов до 22,5 года с нынешних 34 лет. Такой показатель указан в числе целей в презентации ведомства, посвященной реализации стратегии развития судостроительной промышленности до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года.

В понедельник, 17 ноября, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов представил стратегию на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Порт Мурманска

Мурманский порт


"По возрасту судов: сегодня по судам, которые зарегистрированы в российском морском регистре, их 3600, средний возраст – 29 лет. А вот уже в российском классификационном обществе, где зарегистрировано около 220 тысяч судов внутреннего и смешанного плавания, средний возраст – 38 лет. То есть только доковых освидетельствований на класс регистра потребуется до полутора тысяч в год. Это потребует, конечно, огромных мощностей по судоремонту", – цитирует его слова Интерфакс.

Базовый вариант стратегии развития отрасли предполагает, что по результатам ее реализации средний возраст судов снизится до 22,5 года (есть также инерционный вариант, в котором средний возраст судов окажется 38 лет, что выше нынешних 34 лет, и оптимистичный со средним возрастом 20 лет).

Порогом для признания судна ветхим и подлежащим списанию в базовом сценарии будет возраст в 45 лет, следует из презентации министерства. Инерционный сценарий допускает списание после 50 лет эксплуатации, оптимистичный – после 40 лет.

Чекушов указал на недостаточность собственных мощностей РФ для выполнения ремонтов эксплуатируемых судов.

"По вызовам и проблемам, с которыми сталкивается сегодня отрасль, – это, в первую очередь, судоремонты. Сейчас практически 70% судов ремонтируется в других странах, в основном – Китай, Южная Корея, Турция. Безусловно, проблема в дефиците крупнотоннажных доковых мощностей судоремонтных предприятий и санкции на поставку запасных частей и оборудования. Безусловно, нам необходимо наращивать внутренние мощности и повышать конкурентоспособность наших судоремонтных предприятий", – сказал он.

Для покрытия дефицита судоремонтных мощностей, как отметил чиновник, в РФ сейчас реализуются доковая программа ОСК, развитие судоремонтной базы в Камчатском крае компанией "Рем-Нова ДВ", судоремонтной базы "Атомфлота", создание центра судоремонта "Росморпорта" в порту Усть-Луга и судоремонтного кластера ГТЛК в Мурманской области.

В конце лета по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и вице-премьера Виталия Савельева Минтрансу, Минпромторгу, Минэнерго и Минэкономразвития поручено сформировать и выверить совместно с грузоотправителями реестр судов, попадающих "под списание" и требующих замену в последующие годы, и исходя из его объема сформировать предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга гражданских судов.

Минтранс позднее сообщал, что по его оценкам, до 2030 года потребуется замена 1714 судов.

