Для американского флота испытывают сразу две подлодки типа "Вирджиния"

В Соединенных Штатах одновременно проходят испытания в море две многоцелевые подлодки класса "Вирджиния" – SSN-799 "Айдахо" и SSN-798 "Массачусетс". Как отмечает Naval News, это довольно редкий случай для американского флота, поскольку обычно в конкретный период времени только одна новая субмарина покидает верфь для ходовых испытаний.

Последняя построенная и сданная подлодка класса "Вирджиния", SSN-797 "Айова", вышла на испытания в конце 2024 года, а в эксплуатацию ее ввели 5 апреля 2025 года.

Многоцелевая АПЛ "Массачусетс", США Huntington Ingalls Industries

"Айдахо" и "Массачусетс" должны пополнить состав американского флота в 2026 году, однако точные даты церемоний ввода в эксплуатацию пока неизвестны.

По информации журналистов, наблюдатели заметили "Массачусетс" на пути в базу ВМС США Норфолк, а "Айдахо" сфотографировали, направляющейся в Гротон (штат Коннектикут). Предположительно, обе подлодки направлялись на производственные объекты компании General Dynamics Electric Boat.

"Массачусетс" и "Айдахо" – 25-я и 26-я субмарины класса "Вирджиния". Обе АПЛ относятся к модификации Block.IV (7-я и 8-я подлодки в этой серии).

Версия Block IV отличается от более ранних подлодок серии сниженной радиолокационной заметностью и увеличенными циклами между обслуживанием. В частности, субмарины версии Block III рассчитаны на четыре плановых ремонта и 14 развертываний, а новым подлодкам достаточно трех ремонтов, и они смогут провести 15 развертываний.

В партии субмарин типа "Вирджиния" версии Block IV запланированы к производству десять единиц.

Водоизмещение подлодки класса "Вирджиния" достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Она способна развивать под водой скорость до 34 узлов. Предельная глубина погружения – около 500 метров. Экипаж – 134 человека, включая 14 офицеров.

Субмарина оборудована вертикальными установками пуска, позволяющими выполнить залп двенадцатью крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, подлодка вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.