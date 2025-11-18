В России построили первые образцы модернизированного Як-130М

Михеев: первые модернизированные Як-130М уже построили в России

ДУБАЙ (ОАЭ), 17 ноя - РИА Новости. Первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М уже построены в России, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке в Дубае.

В октябре "Ростех" сообщал, что Иркутский авиационный завод построил первый опытный образец Як-130М, он направлен на наземные и летные испытания.

"ОАК госкорпорации "Ростех" произвела первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Один из них представлен на статической стоянке Dubai Airshow 2025", - сказал Михеев.

В феврале в ПАО "Яковлев" РИА Новости сообщили, что первые три учебно-тренировочные самолеты Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске.

Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.

Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.

Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.